<span style='text-decoration: underline;'>Certains étaient accompagnés de leurs familles </span>:<br><span style='color:red;'>Les souscripteurs du programme AADL 2 de nouveau dans la rue à Oran</span>

Les souscripteurs du pôle urbain Ahmed Zabana, sont de nouveau dans la rue pour dénoncer l’ajournement de l’attribution des premiers logements achevés à Misserghine et le retard dans le raccordement des appartements aux réseaux divers (électricité, gaz et AEP). Ils étaient jeudi des dizaines de souscripteurs, dont certains étaient accompagnés de leurs familles, à tenir un rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya.

Les souscripteurs en colère, ont dénoncé les promesses non tenues des autorités locales qui avaient promis de livrer les logements durant le mois en cours avant de décider le report de l’attribution des logements à fin 2019.

La déception se lisait sur tous les visages. Les souscripteurs ont crié durant des heures, leur colère contre cet ajournement de l’attribution des 2.800 logements du pôle urbain Ahmed Zabana.

Ils ont ensuite improvisé une marche vers le siège de l’ENTV à Oran pour tenir un deuxième rassemblement.

Les délégués des souscripteurs ont assuré devant les caméras de la télévision publique, que ce mouvement de contestation se poursuivra dans les jours à venir jusqu’à l’attribution des premiers logements du pôle Ahmed Zabana. Ils n’écartent plus une radicalisation de ce mouvement de contestation.

Les souscripteurs réclament, notamment l’ouverture du site électronique pour le payement des tranches et l’octroi des affectations définitives (avec numéros des immeubles et des appartements), l’assainissement des recours et des dossiers en instance, le recensement des logements achevés dans le nouveau pôle urbain, le lancement des 1.000 logements supplémentaires pour les souscripteurs ayant déposé des recours et la publication d’un calendrier précis pour l’attribution des logements achevés.