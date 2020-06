<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Les souscripteurs du programme AADL 2 réclament la remise des décisions d’affectation de leurs logements</span>

Des dizaines de souscripteurs au deuxième programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) ont observé lundi un sit-in devant le siège de la direction régionale de cette agence sise à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli (Constantine) pour réclamer la remise des décisions d’ affectation de leur logement et l’accélération du rythme des travaux de réalisation.

es contestataires inscrits aux projets AADL implantés dans les communes d’El Khroub, Didouche Mourad et à la ville d’Ali Mendjeli ont organisé ce mouvement de protestation «pour faire parvenir leurs préoccupations, liées au retard dans la remise des décisions d’affection et à l’accélération de la cadence de ces chantiers de logements», a déclaré à l’APS, Ammar Maguenani, le représentant de ces manifestants, relevant que «nombreux de ces souscripteurs sont éprouvés d’une part par la crise du logement et d’autre part par le coût de la location d’appartements dans lesquels ils vivent en attendant d’avoir les leurs». Il a ajouté que «la remise des décisions d’affectation permet aux souscripteurs de s’acquitter de la quatrième et dernière tranche du coût de leurs logements».

De leur coté, les services de la direction régionale de l’AADL ont indiqué à l’APS que ces décisions d’ affectation des logements seront «prochainement» remises aux souscripteurs de la wilaya de Constantine, soulignant que les travaux de réalisation se déroulent «normalement» et que ce quota de logements sera livré «dans les délais impartis». Plus de 14.000 logements relevant du deuxième programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) sont en cours de construction à travers la wilaya de Constantine rappelle-t-on. Aussi, un lot de 2150 logements AADL a été distribué à leurs bénéficiaires l’année dernière à l’extension Ouest de la ville d’Ali Mendjeli.