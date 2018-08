<span style='text-decoration: underline;'>Accidents domestiques lors de l’Aid El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>Les spécialistes préviennent quant à l’utilisation des produits inflammables et gaz butane</span>

Chaque année et à l’approche de l’aïd El Adha, ce sont les mêmes consignes qui sont données par le personnel médical des urgences des brûlés.les éléments de la protection civile mettant en garde contre tous les accidents domestiques qui peuvent survenir avec la manipulation de couteau, ou en allumant les barbecues.

Le nombre de ces accidents le jour de l’aïd, sont plus qu’importants. Mais si certains ne sont pas graves, d’autres par contre le sont, surtout les brulures qui touchent les adultes, femmes et hommes, de même que les enfants. Afin que l’Aïd ne soit pas emprunt de ce genre d’accidents, les spécialistes une fois de plus tirent la sonnette d’alarme. Si on explique aux parents, qu’il est dangereux de laisser des jeunes enfants toucher aux couteaux ou autre objets tranchants, on met également en garde contre l’utilisation de produits inflammables, tel l’essence ou autres, utilisé pour allumer les barbecues et cette mise en garde vise enfants et adultes. Il est urgent de rappeler que verser de l’essence ou autre produits inflammable sur du charbon et craquer une allumette, peut causer un blast qui peut provoquer, outre des blessures cutanées profondes, des brulures de l’appareil respiratoire.

En une fraction de seconde cette fête peut se transformer en drame. Un spécialiste ainsi que des médecins nous expliquent que plusieurs cas de brûlures par essence, le jour de l’aïd, ont été enregistrées auparavant, dus à l’inconscience des gens victimes de graves brûlures, « C’est pour cette raison qu’il faut bannir ces produits » et d’ajouter la tabouna et le chalumeau, utilisés par les ménages en cette circonstance pour nettoyer le fameux « bouzellouf », sont à l’origine de graves incidents.

L’utilisation de «tabounas» présente des dangers lorsqu’elle est mal utilisée ; elle doit répondre à certaines consignes de sécurité. En effet, avant toute utilisation, il est indispensable de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz, utilisés pour relier la bouteille de gaz et la tabouna.

Rappelons que 90% des brûlures sont dues au gaz Butane. Quant au chalumeau branché sur une bouteille de gaz, il est rare que des personnes sachent régler le degré de la flamme, et là aussi, l’imprudence cause des cas de brûlures plus que graves ,voire mortelles.

F.Abdelkrim