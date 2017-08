<span style='text-decoration: underline;'>Aid el Adha, la prudence est plus qu’impérative </span>:<br><span style='color:red;'>Les spécialistes préviennent quant à l’utilisation des produits inflammables</span>

«Le gaz butane est à l’origine de 90% des brûlures en Algérie. Les spécialistes en chirurgie plastique et réparatrice, tirent la sonnette d’alarme, en mettant en garde quant à l’utilisation de produits inflammables qui sont à la base de beaucoup d’accidents le jour de l’Aïd.

Ces mêmes spécialistes incitent une fois de plus les citoyens à plus de vigilance, vu les innombrables cas d’incendies et de brûlures, dont sont victimes chaque année les personnes, notamment les enfants. C’est surtout l’utilisation de produits inflammables par les personnes pour allumer les braséros qui causent le pus de dégâts. Oubliant en l’espace d’un instant, que tout peut basculer vers le drame, même en versant de l’essence sur des cendres. Plusieurs personnes ont été victimes de brûlures de troisième degré en manipulant inconsciemment tel produit inflammable.

Il ne faut surtout pas oublier, que verser de l’essence ou autres produits inflammables sur du charbon et craquer une allumette, peut causer une explosion qui peut provoquer des blessures cutanées profondes. Elle peut également provoquer des brûlures de l’appareil respiratoire. Face à ce genre de situation, ces mêmes spécialistes mettent en garde contre ce genre de pratique, ajoutant qu’il est plus qu’impératif d’être prudent et éviter de laisser les jeunes adolescents, manipuler de tels produits. Car, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’une brûlure est une séquelle indélébile, que la victime traînera toute sa vie.

D’un autre côté, il importe aussi de signaler, que l’utilisation de la tabouna présente des dangers, lorsqu’elle est mal utilisée. Car, elle doit répondre à certaines consignes de sécurité. Il est plus important avant d’utiliser cette dernière, de vérifier la conformité du tuyau et du détendeur de gaz utilisé, pour relier la bouteille de gaz butane et la tabouna. Un autre ustensile est également utilisé ce jour de fête, le chalumeau que certains préfèrent à la tabouna, pour nettoyer le fameux bouzelouf. Branché sur une bouteille de gaz, il est rare que les personnes sachent régler le degré de la flamme. Et là aussi, l’imprudence cause des cas de brûlures plus que graves».

Abdelkrim.F