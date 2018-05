<span style='text-decoration: underline;'>Accidents domestiques, les brûlures durant le mois de Ramadhan en augmentation </span>:<br><span style='color:red;'>Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme</span>

A chaque mois de Ramadhan, c’est le même scénario, portant sur les accidents domestiques et plus spécialement, les brûlures par produits chauds, tels l’eau, l’huile pour aliments. Ce genre de situation est le plus souvent dû à la négligence. Une négligence qui peut être lourde de conséquences.

A cet effet, et une fois de plus, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme et demandent aux parents d’être vigilants. Un moment d’inattention équivaut à des brûlures parfois mortelles. Les années passées, et au niveau du service des brûlés de l’hôpital des enfants de Canastel, selon des sources médicales, l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie de Canastel et les autres structures de santé, recevaient quotidiennement, une moyenne de plus de 7 enfants victimes de brûlures à différents degrés. Une situation, qui nécessite une prise en charge très lourde, surtout lorsque la brûlure est du troisième degré. Une marmite qui se renverse au passage de l’enfant, où le manche d’une casserole qui dépasse de la gazinière, tiré par l’enfant par pure curiosité, et voilà le drame. Même si on ne peut éviter à 100% ce genre de situation, nous dira un spécialiste, on essaye de réduire le taux de ces brûlés.

Ce genre d’incidents ne touchent pas uniquement les enfants, même s’ils sont les plus vulnérables, même les femmes sont sujettes à cette situation, comme nous le savons tous, en ce mois sacré de Ramadhan, les mères de famille tiennent à tout préparer chez elles. Et pour certaines préparations, elles utilisent les fameuses «tabounas», un réchaud qui peut être la cause de graves drames.

Même si on n’incrimine pas les parents, il importe de prendre des précautions. Il importe de ne pas laisser de marmite sur une tabouna et de la placer dans un lieu qui ne prédispose pas aux accidents. Posée par terre, le feu de cette dernière peut accrocher les pans de la robe de la mère de famille, et voilà le drame. Une fraction de seconde peut réduire la vie d’une personne à néant. Un brûlé, rappelons-le, garde des cicatrices indélébiles qui marqueront ces enfants pour le restant de leurs jours.

L’enfant victime de brûlures, soulignons-le, ne pourra jamais retrouver sa peau d’antan. Il reste des séquelles indélébiles, qu’il gardera à vie, ajoutant à cela, le choc psychologique et l’évolution parfois dangereuse des brûlures. Alors qu’avec un peu d’attention, on peut éviter tout cela.

D’un autre côté, il importe également, de revenir sur un autre phénomène, les brûlures par explosion des camping-cars, qui sont plus que dévastatrices. Comme il est très important de rappeler, qu’au courant du mois de Ramadhan passé, plus d’une trentaine de victimes présentant divers cas de brûlures, ont été enregistrées.

Abdelkrim.F