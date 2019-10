<span style='text-decoration: underline;'>Restaurant Mani</span>:<br><span style='color:red;'>Les sportifs aux besoins spécifiques à l’honneur</span>

Ce vendredi soir, le chanteur populaire « Mani » animateur de TV et restaurateur à la pêcherie a organisé un dîner en l’honneur des sportifs handicapés de la wilaya d’Oran. Cet homme confirme par ce geste toute sa générosité en faveur de cette catégorie de la population qui grâce aux associations sportives de l’handicap, retrouve un peu de joie en pratiquant différentes disciplines sportives.

A préciser que cette catégorie de sportifs a tendance à remporter plus de médailles lors des compétitions internationales que les autres athlètes. Ainsi, M Mani connu pour son restaurant de la pêcherie d’Oran, a toujours participé à des actions caritatives qui l’honorent. Il organise des dîners où des chanteurs oranais se produisent, ce qui encourage ces derniers à percer dans la chanson oranaise. Monsieur Mani est également animateur d’émission de TV, il chante aussi et son restaurant est devenu très populaire et très fréquenté par beaucoup de familles. La propreté du lieu plus l’accueil et le service sont appréciés par la clientèle.

C’est également un sportif qui encourage toutes ses disciplines et cette fois-ci, c’est l’association El Bessma de madame Halima Seddiki et ses athlètes qui ont honoré l’invitation de M Mani, ces athlètes sont venus en nombre le soir malgré leur difficultés de se déplacer et c’est lui même qui accueille tous ces invités à l’entrée. Au programme de la soirée artistique, plusieurs initiateurs, le populaire « Haroudi » , le chanteur Mani qui a interprété plusieurs chansons oranaises , puis ce fut la grande chanteuse Houria Baba , puis le dîner fut servi à nos invités et une grande table leur fut réservée , avec comme entrée une soupe de poisson, un hors d’œuvre varié, une paella bien garnie de crevettes royales, de calamar , poulet et entrecôte, puis une bonne crème au chocolat et un verre de thé , et la soirée s’est terminée par un show de chansons de Mani , au milieu de ses invités très enthousiastes qui ont dansé bien qu’assis dans leur fauteuil , madame Halima Seddiki a remercié monsieur Mani pour cette invitation qui a fait la joie de ces jeunes sportives handicapés, de son côté, monsieur Mani a promis d’autres soirées inchallah.

Adda.B