<span style='text-decoration: underline;'>Conditions climatiques </span>:<br><span style='color:red;'>Les stades algériens vulnérables devant les caprices de la météo</span>

A l’ère du professionnalisme, la majorité des stades algériens restent incapables de faire face aux conditions climatiques extrêmes en cette période d’hiver, notamment à l’Est du pays, ce qui engendre le report des matchs, mettant la Ligue de football professionnel (LFP) dans l’embarras.

Trois rencontres durant cette deuxième partie de la saison ont été reportées pour terrain enneigé, en l’occurrence ES Sétif – AS Aïn M’lila (17e journée), ES Sétif – MC Alger (19e journée) et DRB Tadjenanet – CR Belouizdad (19e journée), sans parler des divisions inférieures. «C’est un problème lié essentiellement à la gestion de nos stades. Certains responsables des infrastructures sportives sont peu enclins à faire des efforts pour dégager une pelouse enneigée, sachant que les services météorologiques préviennent tout le monde en émettant des BMS (bulletins météo spéciaux, NDLR), mais en vain», a regretté le président de la LFP Abdelkrim Medouar, contacté par l’APS. Ces reports ont révélé au grand jour la vétusté des stades algériens qui sont loin d’être équipés des moyens modernes leur permettant de faire face à ce genre de situation. Dépassés, les responsables ne font que constater les «dégâts» avant de se résigner à renvoyer sine die les rencontres. «Je suis conscient que les stades algériens sont dépourvus de moyens modernes pour faire face à ce genre de situation, mais il y a des alternatives efficaces pour y remédier et qui, de surcroît, ne coûtent pratiquement pas cher, comme le bâchage de la pelouse», a préconisé Medouar.

— La LFP dans l’embarras —

Déjà forcés d’établir un calendrier «démentiel» pour les clubs engagés dans les Coupes africaines et arabe, le report des matchs pour mauvaises conditions climatiques constitue un véritable casse-tête aux locataires de la Tour El-Djawhara (siège de la LFP). «On ne peut que regretter une gestion approximative des stades algériens. Le report des rencontres se répercute bien évidemment sur la programmation, ce qui nous met parfois dans l’embarras, notamment pour le clubs engagés sur plusieurs fronts. Mais nous devons faire face à ces imprévus», a ajouté Medouar. Les responsables du football en Algérie devraient se pencher sur la question afin d`éviter que ce genre de situation ne se reproduise, d`autant plus que le mauvais temps va encore persister, notamment à l’Est, selon les prévisions météorologiques. Trois rencontres de la division Inter-régions (Gr. Centre-Est), reportées initialement pour terrain enneigé, sont reprogrammées pour mardi et mercredi et peuvent faire l’objet d’un autre reporte en raison des conditions climatiques prévalant actuellement à l’Est du pays, à savoir USM Sétif – IRB Aïn Lahdjar, AS Bordj Ghedir – IRB Berhoum et FC Bir El-Arch – MB Hassi Messaoud. Si en Algérie, les efforts pour débarrasser une pelouse de son manteau blanc restent insuffisants, en Europe, où la météo est hostile, la volonté des uns dépasse toute imagination. En février 2018, Steven Taylor, le défenseur de Peterborough, est devenu un héros lors du match face à Walsall, en League One (Div. 3 anglaise). Alors que son équipe menait 2-1 à dix minutes de la fin, la neige a obligé l’arbitre à interrompre le match. Le joueur anglais s’est alors précipité sur le terrain pour déblayer lui-même à l’aide d’un râteau. Une attitude qui lui a valu une ovation de la part de ses supporters qui l’ont accompagné dans sa tâche avec des chants à sa gloire. Des efforts payants puisque la rencontre a finalement pu aller à son terme et Peterborough l’a emporté 2-1. Un exemple à imiter.