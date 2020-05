<span style='text-decoration: underline;'>Naftal</span>:<br><span style='color:red;'>Les stations-services resteront ouvertes durant les deux jours de l’Aïd</span>

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a rassuré, mardi, quant à la disponibilité des carburants au niveau de ses stations-services qui resteront ouvertes à travers tout le territoire national, durant les deux jours de l’Aid El Fitr, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Durant les deux jours de l’Aid El Fitr et à l’instar des autres jours de l’année, l’ensemble du réseau de stations-service de Naftal restera ouvert à travers tout le territoire national, à l’exception des heures de confinement décidées par les pouvoirs publics», indique le communiqué. Durant les heures de confinement, «un service minimum sera assuré pour les besoins d’urgence et exceptionnels, notamment ceux concernant les ambulances, les véhicules des corps constitués ainsi que les besoins des concitoyens disposant d’autorisation de circulation», a précisé la même source. Naftal rassure, à cet effet, que les produits pétroliers, tous types confondus, seront largement disponibles en quantités suffisantes à travers tout son réseau de stations-service et que ses centres de stockage et de distribution ainsi que ses centres enfûteurs continueront à fonctionner, de manière continue, conformément au système d’équipes en vigueur.