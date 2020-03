<span style='text-decoration: underline;'>CR Témouchent: lors du match de Ben Badis</span>:<br><span style='color:red;'>Les supporters honorent Belatoui</span>

Tout baigne dans l’huile pour cette équipe du Chabab de Témouchent où tous les clignotants sont au vert à l’exception de l’aspect financier qui lui, est dans le rouge et bien au rouge.

Certes, ce volet reste depuis le début de saison, la hantise des dirigeants et à leur tète le président Houari Talbi qui devant ce lourd et épineux problème, n’a pas voulu jeter l’éponge pour relever un défi en allant jusqu’au bout de ses convictions pour offrir au Chabab et à tous ses supporters, une deuxième accession consécutive au cours de cette saison. Ces mêmes supporters en général et les Ultras-red (wolfs) en particulier qui se sont illustrés ces dernières saisons, ont tenu à titre d’encouragement, d’honorer l’entraîneur du CRT Omar Belatoui pour tout le travail qu’il effectue depuis qu’il est à la tète de ce team du Chabab, soit depuis le début de cet exercice 2019/2020. Ceci, s’est produit juste avant le coup d’envoi du dernier match disputé à Témouchent contre le Chabab de Ben Badis (CRBBB) devant tout un stade et une foule exceptionnelle qui a salué ce geste qui reste ô combien symbolique. Un geste qui a ému Belatoui qui était vraiment sous l’effet d’une telle reconnaissance. Tout le monde était unanime à reconnaître la valeur de ce geste dont le mérite revient aux supporters qui ont grandement contribué à l’accession du CRT cette saison avant sept (7) rencontres du baisser de rideau de cette division DNA ouest. Des efforts ont été consentis à tous les niveaux et celui des supporters a été prépondérant et vital du rôle joué par ces derniers, aussi bien à domicile ou à l’extérieur comme peuvent en témoigner tous leurs déplacements où le CRT a eu à évoluer.

Il est du devoir de tous de reconnaître à ces supporters leur attachement, leur dévouement et leur engagement à être aux côtés de l’équipe non seulement qu’ils adorent mais nous dirons qu’ils vénèrent et sans excès…

Bravo à ces supporters et toutes les félicitations au coach Omar Belatoui pour cette récompense qui certainement, va l’encourager à redoubler d’efforts dans son travail encore plus même si l’objectif est atteint d’une manière précoce qui reste à son honneur et de tous ceux qui ont participé à la réalisation du rêve de cette accession avec tout le bonheur que cela a procuré à cette ville de Témouchent.

Sabri Nadjib