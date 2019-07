<span style='text-decoration: underline;'>ES Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Les supporters refusent la candidature de Kheirat Abdelkader</span>

Après avoir entendu que M.Kheirat Abdelkader avait déposé sa candidature au niveau de la D.J.S. au poste de président du C.S.A du club de l’ES Mostaganem pour la nouvelle saison sportive 2019/2020, les supporters ont mis la pression.

En effet, selon l’information qui nous a été parvenue ces derniers temps, de nombreux supporters se sont déplacés dans la journée du lundi dernier à la Direction de la D.J.S. wilaya de Mostaganem pour contester et refuser la candidature de Kheirat Abdelkader au poste du président de l’ES Mostaganem pour la nouvelle saison sportive 2019/ 2020. Donc, sans doute, ces supporters et derrière eux, des pseudos supporters vont pénaliser leur équipe qui sans doute ne trouvera aucun candidat capable de prendre le poste du président de l’ES Mostaganem pour la nouvelle saison sportive 2019/2020. Et le grand perdant, c’est bien le club de l’ES Mostaganem. D’ailleurs, cette équipe a connu des beaux moments et de beaux souvenirs avec M.Kheirat Abdelkader,avec l’accession en division Deux, puis en division Une, compte tenu de son savoir faire et de sa bonne gestion. Ce que l’on peut dire, Kheirat Abdelkder restera toujours un homme respecté chez les grands connaisseurs.

Benguenab Abdellah