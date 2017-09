<span style='text-decoration: underline;'>El-Hamri (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Les taxis inter-wilayas bientôt transférés à la nouvelle station de l’USTO</span>

Les taxis inter-wilayas de la station d’El-Hamri, située à proximité du stade Ahmed Zabana, seront transférés, dans moins de deux mois, à la station de la cité de l’USTO dont les travaux de réaménagement viennent d’être achevés, a-t-on appris dimanche du directeur des transports de la wilaya d’Oran.

La station de taxis inter-wilayas de l’USTO comprendra deux sections, la première concerne les taxis desservant des wilayas comme Tiaret, Relizane et Mostaganem, Oued Rhiou, entre autres, et la seconde les taxis qui seront transférés d’El-Hamri, desservant Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Aïn-Témouchent et Mascara, a expliqué Rezzoug Mokhtar.

Le même responsable a précisé que le transfert des taxis d’El-Hamri se fera après la mise en service de la station de l’USTO et ce, dans moins de deux mois. Il a ajouté que la mise en service de cette nouvelle station, dont les travaux d’aménagement ont nécessité quelque 70 millions DA, sera précédée d’une simulation qui a pour objet l’installation des différents taxis, par destination, au niveau des différents quais réalisés à cet effet, et ce pour éviter tout problème d’organisation. Cette nouvelle station a une capacité d’accueil de 500 taxis offrant toutes les conditions d’une infrastructure moderne, a indiqué la même source. Par ailleurs, une seconde station, en cours de réalisation sur le même site de la cité USTO, regroupera, quant à elle, les minibus couvrant la banlieue Est d’Oran, notamment Gdyel, Hassi Mefsoukh, El-Mohgoun, Bethioua et Arzew. Elle sera livrée avant la fin de l’année, a indiqué le même responsable.