<span style='text-decoration: underline;'>Campagne électorale</span>:<br><span style='color:red;'>Les thèmes économiques dominent la première semaine</span>

La première semaine de la campagne électorale, constituait un véritable test pour les candidats en lice pour les prochaines législatives du 4 mai. Afin d’attirer un lectorat plus large, hormis les conférences et les meetings, les candidats issus de partis politiques et les indépendants, ont investi même la toile et les réseaux sociaux en diffusant en direct les discours des candidats.

Alger: Samir Hamiche

Alors que le thème traitant de la politique n’a pas vraiment son poids lors de la première semaine, les candidats ont opté de pencher dans leurs discours sur la relance économique, à travers l’investissement dans le secteur industriel et agricole ainsi que le tourisme. Ayant fait des meetings dans plusieurs wilayas, le SG du FLN, Djamel Ould Abbas, a insisté sur l’impératif de préserver l’unité et la stabilité du pays. Il a appelé aussi les formations politiques en lice pour les élections législatives du 4 mai prochain à s’éloigner du discours vindicatif et à éviter tout dérapage verbal à l’encontre des autres candidats. Il a affirmé depuis la wilaya de Chlef, que les prochaines législatives constituent «un tournant décisif» dans l’histoire de l’Algérie. A Skikda, le SG du RND Ahmed Ouyahia, a appelé, vendredi, à la nécessité de sortir de la crise financière «sans recourir à l’endettement extérieur». Il a également abordé les plus importants axes et idées du programme politique de son parti, dans le cadre de la présente campagne électorale dont «la préservation de l’unité de l’Algérie, sa sécurité et sa stabilité». A Constantine, le SG du RND, a affirmé que sa formation politique s’engage à «promouvoir la décentralisation» pour «améliorer les conditions de vie de la population». De son côté, le président de l’Alliance du Mouvement de la Société de la Paix (MSP), Abderrazak Makri, a appelé, mercredi à Aoulef (250 km à l’est d’Adrar), à adhérer au programme de sa formation politique pour les législatives du 4 mai prochain. Il a appelé à la nécessité d’ouvrir un dialogue franc avec le pouvoir autour de la situation du pays qui ne s’est pas encore affranchi de la dépendance aux hydrocarbures. A Mascara, Mokri a affirmé que l’objectif de l’alliance c’est d’apporter une alternative à travers un programme global et complet. Pour sa part, le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a appelé, hier à Guerrara (Ghardaïa), le peuple algérien à «user de son droit civique» pour «opérer le changement et «ne pas céder aux appels des partisans du boycott». S’agissant du FFS, son premier secrétaire, Abdelmalek

Bouchafa, a affirmé vendredi dernier à Alger, que le programme électoral de sa formation politique était «profondément attaché à la cause nationale et à la justice sociale inspirée du parcours du défunt Hocine Ait Ahmed», réitérant son engagement à «l’action politique noble». Par ailleurs, le président du Tadjamou Amal el Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a appelé vendredi dernier à Ghriss, dans la wilaya de Mascara, les jeunes à participer en force au scrutin du 4 mai pour donner leurs voix aux candidats proches de leurs préoccupations. De son côté, Abdelaziz Belaïd, président du parti El Moustakbal, a appelé vendredi depuis Jijel, à l’ouverture d’une «concertation nationale constante» associant l’ensemble des partenaires de la scène nationale pour trouver des «solutions à la crise actuelle du pays». Pour Amara Benyounes, président du Mouvement populaire algérien (MPA), une participation massive aux législatives du 4 mai dénote la «prise de conscience du peuple algérien et son soutien au président et aux institutions de l’Etat».