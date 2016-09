<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d'Mostaganem aux responsables concernés  </span> :<br><span style='color:red;'>«Les travailleurs de la Nadapha doivent avoir trois tenues chacun»</span>

Dès ses premiers mois de fonction, comme wali de Mostaganem, soit au cours du deuxième semestre de 2015, monsieur Temmar Abdelwahid a reçu, à sa demande, des travailleurs chargés de l’entretien de la ville, la société NADHAFA, pour les encourager.

A l’époque, ces ouvriers relevaient des services communaux. Cependant, depuis trois ou quatre mois, il a été créé une entreprise publique industrielle et commerciale (EPIC), à laquelle ces ouvriers ont été intégrés. Cette EPEC est chargée de la collecte d’ordures, des espaces verts et de l’éclairage public. Ainsi, avant-hier mercredi dans l’après-midi, le wali s’est rendu au siège de ladite entreprise. Là, il a instruit le directeur, de doter chacun des travailleurs chargés de la «Nadapha», de trois tenues et de paires de gants pour bien les protéger de la contamination, au contact direct et la manipulation des ordures. De même, un litre de lait doit être servi tous les matins à chacun de ces ouvriers. L’EPIC manque d’argent. Le wali a promis à son directeur une aide financière. Concernant les ronds points et les périphéries des espaces verts, il également ordonné au responsable de l’EPIC, la plantation d’arbres et de plantes à fleurs. Aussi, à l’approche des pluies, il faudrait dès à présent, curer les bouches d’égouts et les caniveaux pour ne pas être pris au dépourvu, a dit le wali aux directeurs de l’entreprise publique industrielle et commerciale et de l’Office national d’assainissement (ONA). Aussi, les ordures et les décombres qui sont déposés ici et là, doivent être enlevés pour rendre la ville plus propre, a encore dit le wali. Selon celui-ci, une équipe spéciale, chargée uniquement de l’enlèvement des décombres, doit être constituée dans les prochains jours. Ainsi, la participation de tous doit être amorcée pour rendre propre la ville où nous vivons.

Charef.N