<span style='text-decoration: underline;'>Mohamed Bengrina </span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux de réalisation de l’abri de pêche de Kristel touchent à leur fin</span>

Le projet de réalisation d’un abri de pêche au niveau de Kristel (Oran Est) touche à sa fin, après plus de 12 ans du lancement de ses travaux, a indiqué, à l’APS, le directeur local de la pêche et de l’aquaculture.

Une fois opérationnel, l’abri de pêche accueillera une centaine d’embarcations de la région, a fait savoir M. Mohamed Bengrina, précisant qu’il s’agit particulièrement d’embarcation de pêche artisanale, comme les petits métiers et des sardiniers notamment. Le projet, lancé en 2007, a accusé un grand retard en raison d’un ensemble de problèmes rencontrés par l’entreprise réalisatrice, a expliqué le même responsable, ajoutant que les travaux ont bien avancé au cours des derniers mois. Le taux de réalisation a dépassé les 95%, a-t-il précisé.

Ce projet structurant à fort impact socio-économique permettra le développement de la pêche artisanale au niveau de la zone Est d’Oran où vit une importante population ayant le pied marin, a souligné le même responsable. Un problème majeur n’a toutefois pas été résolu. Il s’agit de la présence d’un oued, qui en période pluvieuse, se déverse sur l’abri, noyant le quai d’accostage, a noté M. Bengrina, indiquant que la direction de l’hydraulique est appelée à solutionner ce problème avant la livraison du projet.

Par ailleurs, concernant l’enquête nationale sur la caractérisation socio-économique de l’activité de la pêche en Algérie, notamment de la pêche artisanale, le même responsable a indiqué que «les procédures avancent très bien au niveau de la wilaya d’Oran». Des dizaines de pêcheurs ont rempli le formulaire de cette enquête, qui permettra d’avoir une vision générale sur le secteur de la pêche et les pêcheurs, a-t-il noté, ajoutant que l’opération pour la récolte des données, en toujours en cours.

«Cette enquête touchera 14 wilayas du littoral. Il s’agit d’une étude exhaustive, qui touchera plus de 3.000 pêcheurs, actifs au niveau de 36 ports. Cette étude vise à avoir une vision claire sur les caractérisations sociales et économiques des métiers de la pêche notamment la pêche artisanale», précise M. Bengrina, ajoutant que les résultats de l’enquête serviront à prendre des décisions adaptées, en faveurs des professionnels de la mer, et dans le sens du développement du secteur de la pêche.