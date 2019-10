<span style='text-decoration: underline;'>Piscine olympique d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux de réhabilitation arrivent à mi-chemin</span>

Les travaux de réhabilitation et de rénovation de la piscine olympique, située au jardin public de M’dina Jdida à Oran, arrivent à mi-chemin, puisqu’ils ont atteint un taux d’avancement de l’ordre de 50%, a-t-on appris jeudi des services concernés.

Ce projet, inscrit dans le cadre des préparatifs de la ville pour l’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 25 juin au 5 juillet 2021, a bénéficié d’une enveloppe financière de l’ordre de 200 millions DA, a-t-on précisé, ajoutant qu’elles ce sont trois entreprises qui ont été chargées de la rénovation de cette mythique infrastructure sportive. La piscine en question, fermée depuis près de deux années, dispose d’un bassin de 25 m et d’un autre de 50 m, rappelle-t-on. La réouverture de cet équipement sportif est très attendu par les nageurs dans la capitale de l’Ouest, vu le manque sensible dont souffre la ville en la matière. Raison pour laquelle d’ailleurs, des projets de réalisation de pas moins de six piscines sont inscrits au programme de la wilaya. Ces nouvelles infrastructures seront implantées à travers tout le territoire de la wilaya, de sorte à répondre aux besoins de la population, notamment, dans les localités périphériques. A ce propos, trois sites ont été déjà désignés pour abriter ces projets, à savoir, Haï Nedjma à Sidi Chahmi, Les Castors à Oran et la Lofa, dans la commune d’Es Sénia, selon la direction locale de la jeunesse et des sports. Toutes ces infrastructures seront renforcées par trois autres piscines relevant du complexe nautique en cours de réalisation au niveau du grand complexe sportif de Bir El Djir qu’Oran devrait réceptionner en juin 2020, soit une année avant le déroulement dans cette ville des jeux Méditerranéens.

Les nouvelles piscines devraient contribuer à la relance de la natation à El-Bahia, une discipline en déclin depuis plusieurs années, estiment les observateurs.