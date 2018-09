<span style='text-decoration: underline;'>Services de la commune d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux de réhabilitation du stade Bouakeul achevés à 100%</span>

Les travaux de réhabilitation du stade Habib-Bouakeul ont été achevés à 100%, et cette infrastructure ne tardera pas à rouvrir ses portes, a-appris l’APS mardi des services de la commune d’Oran.

Le stade a fait l’objet la veille d’une visite d’inspection de la part du président de l’APC d’Oran qui s’est dit satisfait de la qualité des travaux réalisés pour la circonstance, a ajouté la cellule de communication de la collectivité locale. Le stade d’une capacité d’accueil de 12.000 places, a bénéficié d’une vaste opération de réhabilitation, entamée en juillet dernier, entre autres, la pose d’une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération.

Cette opération a nécessité une enveloppe budgétaire de l’ordre de 32 millions DA débloquée par le fond de garantie et solidarité des collectivités locales, rappelle-t-on. Toutefois, le problème de l’éclairage perdure vu que les installations d’usage dont dispose le stade ne répondent plus aux normes, à cause de l’exploitation illicite du poste électrique alimentant cette enceinte par des occupants d’habitations précaires, érigées non loin du stade, comme l’ont signalé auparavant les responsables de cette infrastructure. La réouverture prochaine du stade Habib-Bouakeul permettra à plusieurs clubs locaux de retrouver leur jardin préféré, du moment qu’ils sont contraints actuellement à s’entraineur et recevoir leurs adversaires dans les différents championnats où ils exercent dans d’autres stades de la capitale de l’Ouest du pays, mais dont la majorité n’offrent pas les conditions de jeu idéales.

Le principal bénéficiaire de la réhabilitation de ce stade sera sans doute l’ASM Oran, pensionnaire de la Ligue 2 et qui s’est retrouvée dans l’obligation d’accueillir ses adversaires depuis le début de cet exercice au stade Ahmed-Zabana où elle n’a remporté qu’un seul match contre trois nuls. Les dirigeants et les membres du staff technique de l’ASMO ont réclamé à de nombreuses reprises le changement de la pelouse de Bouakeul devenue «très dangereuse» pour les joueurs, faisant état de la blessure de certains d’entre eux, rappelle-t-on.

Il était prévu aussi que ce stade soit doté de nouveaux vestiaires sur budget de la commune d’Oran. L’opération a été reportée à décembre prochain, selon la même source.