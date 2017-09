<span style='text-decoration: underline;'>Jeunesse libre du RCD </span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux du campus annuel clôturés hier</span>

La jeunesse libre du RCD qui a organisé son campus annuel des jeunes les 14, 15 et 16 septembre 2017 au niveau du centre touristique Anissa-Tours à souk El Tenine dans la wilaya de Béjaia, a clôturé hier ses travaux.

Cet événement qui a regroupé 500 jeunes militants de différentes régions du pays, se veut être un espace de débat et de réflexion sur des questions de l’heure. Ce rendez-vous a constitué une occasion pour les jeunes militants du parti pour se former à travers les diverses thématiques qui ont été abordées durant les trois jours et une opportunité pour eux de débattre et de s’exprimer sur des sujets d’actualité. Après l’allocution d’ouverture du président du parti Mohcine Bellabas, les travaux ont laissé place aux conférences-débat.

La première a été animée par Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre et un des fondateurs de la Sonatrach sous le thème «L’eau et l’énergie dessineront notre avenir» un thème d’une actualité brûlante tant au plan national avec la chute des cours mondiaux des prix des hydrocarbures et le contexte aride à semi aride de notre région qu’au plan mondial où le transition énergétique est, plus que jamais à l’ordre du jour. Les jeunes militants ont abordé une thématique intitulée «La régulation des médias et du journalisme: Questions actuelles de l’Algérie. Qui peut mieux que Belkacem Mostefaoui, professeur à l’école nationale supérieure du journalisme et des sciences de l’information et acteur engagé pour le droit à l’information pour animer un tel débat d’autant que la question suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes.

Le sociologue et chercheur Nacer Djabi, lui aussi, un acteur engagé dans les combats de la société civile, s’est étalé sur la transition démocratique, longtemps cheval de bataille du RCD. La crise politique que vit notre pays, n’a pas manqué d’amener les intervenants à toucher du doigt les mécanismes et les instruments à mettre en œuvre pour une sortie pacifique et démocratique de l’impasse actuelle. Au total, onze ateliers de travail destinés à la formation des jeunes participants au campus sur différents sujets: les élections, la communication et l’information, les finances, le code de travail et l’organisation syndicale et le fondement et les principes du RCD. Ces derniers, ont été animés par des experts, des cadres et des députés du RCD. Ces thématiques choisies pour ce campus, ont été destinées à imprégner davantage les jeunes sur les enjeux des échéances qui attendent le parti et le pays.

Alger: Samir Hamiche