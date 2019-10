<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem  </span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux du tramway à l’arrêt</span>

Depuis quatre jours, les travaux de réalisation d’un projet de tramway sont stoppés sur le tronçon «avenue Benyahia Belkacem» de deux kilomètres deux cents mètres, alors que la semaine précédente, des responsables du projet ont annoncé que les premiers essais du tramway auront lieu au mois de novembre prochain. Des parties dudit tronçon ne sont pas encore bétonnées, les travaux pour achever les trottoirs sont interrompus. Même des sacs remplis de décombres n’ont pas été enlevés.

Des commerçants et les habitants qui perdent patience, se morfondent en constatant l’arrêt des travaux. L’autre tronçon de douze kilomètres allant de la Salamandre à l’université, en passant par le boulevard Mokhtari Ghali, El Arsa et Tigditt, connaît lui aussi un grand ralentissement dans les travaux. Rappelons, que c’est en septembre 2013, que les travaux du tramway ont débuté. Des arrêts étaient souvent enregistrés. L’entreprise espagnole chargée des travaux, avait fait faillite en 2016 et s’est retirée.

En décembre 2017, l’entreprise nationale COSIDER a été chargée par le ministre des Transports, de reprendre. Ce n’est qu’au mois de novembre 2018 qu’elle a entrepris de façon effective, mais pas à la vitesse de croisière comme il a été promis par le Pdg. Il faudrait que les travaux reprennent tout en accélérant leur cadence comme d’aucuns souhaitent.