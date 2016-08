<span style='text-decoration: underline;'>Litige ANA/AGA et COJAAL</span> :<br><span style='color:red;'>Les travaux sur le tronçon Constantine El Taref reprendront la semaine prochaine</span>

Après plusieurs mois d’arrêt, les travaux du tronçon autoroutier Estouest, reliant Constantine à El Taref, débuteront dès la semaine prochaine, a déclaré hier le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemâa Talai en marge de sa visite d’inspection dans les chantiers de la wilaya d’Alger.

Wahida Oumessaoud Le projet qui demeure «tabou» a été soulevé, hier, par le ministre des Travaux publics, et ce, pour répondre à ceux qui critiquaient l’arrêt des travaux et la pénalité des citoyens de la région. Le tronçon, en question, d’une longueur de 84 Km, faisait l’objet d’un litige entre les autorités algériennes et le maître d’ouvrage le groupement japonais Cojaal, depuis plus de trois ans.

Après plusieurs rencontres et réunions entre les différents ministres et l’ambassadeur japonais à Alger, sont parvenus à un consensus. Dans ce sens, le ministre a indiqué que ceci permettra «de mettre fin aux travaux de ce projet qui a fait tant couler d’encre».

Par ailleurs, le ministre a indiqué que les grands ouvrages que construit l’Etat devraient s’«autofinancer pour leur maintenance», faisant ainsi référence à une éventuelle installation «des paysages au niveau de cette autoroute ». Il dira encore que « tous les projets importants qui peuvent renforcer la sécurité routière et éliminer les points noirs seront réalisés par l’Etat».

Le ministre qui a visité 5 points, a souligné la cadence en ralentie de certains projets, qui rencontrent des entraves, ce qui provoque des retards dans leur réalisation, à l’instar du projet de réalisation de la liaison reliant Zeralda rocade Sud à Tassal El Mardja, sur la route nationale N°1 passant par Hamici, où les litiges se posent encore, concernant l’expropriation de certains terrains.

Ainsi, le ministre a exhorté des réalisateurs des projets de «bien coordonner entre les différents services avant le début des projets, afin d’éviter ce genre de problème » qui freinent la réalisation des projets qui sont pour la plupart dans des stades très avancés.