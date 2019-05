<span style='text-decoration: underline;'>Cinéma Marhaba (Escurial) </span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux touchent à leur fin</span>

Oran a acquis l’organisation du festival du film arabe depuis plusieurs années, mais les oranais ne semblent pas s’intéresser à cet événement annuel et la plupart de ces journées cinématographiques sont ignorées par les Oranais.

Oran comptait plus d’une vingtaine de salles de cinéma. Aujourd’hui, six ou sept ont survenu au monopole central d’Alger qui distribue les films.

Plusieurs salles de cinéma ont disparu comme –El DO-Monaco –Royal-Rex.pigalle –le Paris –Empire –Club –Victoria –Magic –L’Escurial qui est en train de reprendre vie et plusieurs salles des quartiers d’Oran. Nous avons connu Oran des années soixante où l’activité culturelle et sportive était enviée par Alger. Mais actuellement, la culture semble être le parent pauvre. Et pour revenir au cinéma Marhaba (Escurial), il était abandonné depuis plus de vingt ans, il est tombé en ruines, heureusement il a été réhabilité, et ces travaux sont au stade de finition. Nous souhaitons que les organisateurs de ce festival du film arabe fasse participer plus les oranais.

Adda.B