<span style='text-decoration: underline;'>Relooking du boulevard Front de Mer</span>:<br><span style='color:red;'>Les travaux vont commencer</span>

Les travaux du relooking de la magnifique promenade du Front de Mer qui attire tous les jours des milliers de promeneurs, vont reprendre incessamment et le wali d’Oran monsieur Chérifi Mouloud a fait une visite du site où des tests de carrelage de différents designs ont été effectués au niveau du sol afin que le wali donne son avis sur le choix du parterre de ce réputé boulevard si réputé.

Le wali était accompagné du président de l’APW, du professeur Boubekeur Mohamed et du député Khellil Djamel.

Il fut accueilli par le président de l’APC Monsieur Boukhatem Noureddine, d’un architecte et des chefs d’entreprises versées dans la conception et le relooking. Cette promenade, oh combien populaire, a été à plusieurs reprises réaménagée mais les travaux n’ont hélas pas résisté à l’épreuve du temps : Un vrai gâchis.

A rappeler que de nouveaux travaux ont été suspendus durant l’été 2018 afin de ne pas priver le boulevard aux promeneurs et vacanciers.

A l’approche de 2021 les responsables semblent mettre les bouchées doubles pour que la capitale de l’ouest soit au rendez vous de ce grand événement(JM2021).De nouvelles structures sportives sont en construction et d’autres en réfection.

Tous les moyens sont bons et les Oranais sont également concernés par le relooking d’Oran afin que la ville retrouve une image accueillante à l’apogée de cet événement sportif.

Adda.B