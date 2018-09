<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>Les trois Corps de sécurité exposent leurs bilans</span>

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), en coordination avec la gendarmerie nationale et la protection civile, a organisé hier, une conférence de presse pour présenter le bilan de leurs activités durant la saison estivales 2018.

Prenant la parole, le directeur de la Sécurité publique, le Commissaire divisionnaire Aïssa Naïli a tenu à présenter les activités des éléments de la police judicaire. Ainsi, il dira que les services de la police ont traité durant cette période 13 543 affaires liées à l’atteinte aux personnes, 13 988 affaires liées à l’atteinte aux biens.

Quant aux services de la police judicaires, indique l’officier supérieur de la Police, elle a recensé à travers le territoire national 4162 affaires liées à l’atteinte aux biens publics. Concernant les affaires liées aux infractions économiques, 1859 affaires ont été répertoriées, tandis que les affaires liées au trafic des stupéfiants, 5009 affaires ont été traitées dont 3408 élucidées. Au total, 26.929 affaires ont été élucidées soit un taux de 67,76 %, avec à leur actif l’arrestation de 35.129 suspects. Pour les brigades opérationnelles de la sécurité publique a assuré la sécurité et l’accompagnement de 5200 manifestations dont 4100 culturelles et artistiques et 1100 économique.

Pour sa part le Colonel Ahmed Attia, le Directeur de la prévention et de la sécurité publique de la Gendarmerie nationale, a indiqué que les services de la gendarmerie nationale ont traité, du le 1er juin au 20 septembre en cours, 161 affaires liées à l’irrigation des terres agricoles avec les eaux usées, ce qui a conduit à l’arrestation de 166 personnes, la saisie de 179 pompes à eaux et 3155 mètres de tuyaux utilisés pour l’irrigation. «La gendarmerie a traité 475 affaires délictueuses liées à l’exploitation illégale des plages, 233 affaires d’exploitation illicite de lieux de camping et a interpellé des individus impliqués dans 148 affaires d’exploitation illégale de parking.»,

a-t-il indiqué avant d’ajouter que le bilan fait état de la saisie de 3.222 tables de plage, 5.826 chaises de plage, 3.984 parasols et 735 tentes. Les services de la gendarmerie nationale a pris en charge la sécurisation de 303 des 404 plages autorisées à la baignade. Par ailleurs, 260 personnes ont trouvé la mort et 2.936 autres ont été blessées dans 1 679 accidents de la route survenus durant la saison estivale dans pas moins de 1.018 accidents.

Quant à lui le directeur de l’organisation et de la coordination des opérations d’urgence à la Direction générale de la Protection civile, le Colonel Lalaoui Fouad a exposé les activités de la protection civile notamment ce qui concerne les feux de forêts et noyades. « Durant la saison estivale on a une baisse importante de 96 %par rapport à la même période de l’année écoulée», indique le responsable qui a souligné qu’une superficie de 2.043 hectares a été parcourue par les feux entre le 1er juin et le 24 septembre 2018. Pour les noyades, les éléments de la protection civile ont recensé 185 personnes morts par noyées. « 88 personnes ont trouvé la mort par noyade dans les plages, tandis que 25 autres ont péri dans des plages surveillées, dont 13 noyés en dehors des horaires de surveillance», indique-t-il dit et d’ajouter «50 autres individus sont décédés au niveau des plages interdites à la baignade».

Alger: Noreddine Oumessaoud