<span style='text-decoration: underline;'>Solidarité</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts accueillent une vingtaine d’enfants cancéreux à Sidi-Moussa</span>

Une vingtaine d’enfants cancéreux de l’Association «El Amel» ont effectué une visite au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, où ils ont passé un agréable moment samedi, en compagnie des joueurs de la sélection nationale de football, a indiqué la Fédération algérienne sur son site officiel.

«Cette charmante initiative a été un véritable moment de bonheur et d’émotion pour ces enfants, qui n’ont pas raté l’occasion de prendre des photos-souvenir avec leurs idoles, avant de s’installer aux premières loges pour suivre la séance d’entraînement du jour», a ajouté la même source. L’Association El Amel a vu le jour le 14 mars 1994, à l’initiative d’un groupe d’employés du Centre Pierre et Marie Curie, qui est le centre national anticancéreux en Algérie. Depuis, cette association n’a cessé d’apporter son aide et son soutien à cette catégorie d’enfants, à travers une multitude d’actions et d’activités.