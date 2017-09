Les Verts débutent ce match la peur au ventre face à des Chipolopolo transcendants à tous les souhaits qui ouvrent déjà les hostilités à la 4’ par le poison Mwila qui d’une tête rageuse, met la balle sur le poteau de M’bolhi.

Ce n’était que partie remise puisque ce même joueur ouvrira le score d’un très beau heading qui laissera pantois encore une fois le dernier rempart des Verts. Un but qui coupera les jambes des joueurs qui d’ailleurs excellèrent dans l’art des imprécisions et des ratés à gogo, ni Soudani, ni Slimani et encore moins Taider, ne trouvèrent la faille du côté de la cage zambienne.

On jouait la 33’, lorsque Mulenga sert Sakala qui bute sur M’bolhi, Mwila tel un félin, met dans le vent deux défenseurs et met le ballon au fond des filets par le biais d’un doublé époustouflant (33’), c’est vraiment la débandade du côté des Fennecs qui sont hors sujet durant ce premier half.

Sans doute sermonnés par l’entraîneur, les capés sortirent un peu de leur torpeur et sauvèrent la mise par Brahimi qui d’une frappe lointaine réduit le score (55’), l’EN est lésée d’un penalty suite à une main de Sunzu dans la surface de réparation (58’), MWEENE sauve sa cage devant Taider (75’), encore une autre occasion de Slimani qui trouve devant lui un impérial Mweene, les Verts maintiennent la pression et veulent tout au moins égaliser à l’instar du ratage de Saadi.

A dix, les Zambiens tiennent la barre devant une équipe algérienne qui essaye coûte que coûte d’égaliser, mais c’est encore les Chipolopolo avec leur hargne, qui enfoncèrent le clou par un troisième but de Mwepu par l’intermédiaire d’une frappe puissante qui ne laissera aucune chance au gardien des Fennecs (88’).

Par cet énième échec, les Fennecs sont bel et bien éliminés du mondial russe, une véritable traversée du désert qui semble coller aux basques d’une fantomatique EN qui n’en continue pas de boire le calice jusqu’à la lie et ce, après l’humiliation de la dernière CAN.

A.Remas