<span style='text-decoration: underline;'>﻿Coupe du Mondial 2018 (qualification/4ème journée) Algérie-Zambie</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts en quête de rachat contre les Chipolopolo</span>

La sélection nationale d’Algérie de football qui accueillera mardi soir au stade chahid Hamlaoui de Constantine son homologue zambienne pour le compte de la quatrième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018, aura à c£ur de se racheter d’une campagne chaotique jusqu’ici.

Il va sans dire qu’après presque trois décennies d’attente, le stade de Hamlaoui de Constantine aurait espéré meilleures retrouvailles avec l’équipe nationale (le dernier match de l’EN à Constantine remonte à 1989 ndlr). Car après avoir concédé, trois jours plus tôt à Lusaka face à cette même équipe Zambienne, sa deuxième défaite (3-1) en trois journées dans le groupe B des éliminatoires de la coupe du monde 2018, l’équipe d’Algérie à quasiment perdu toutes ses chances de participer au mondial russe. Pis encore, à mi parcours les Verts occupent la dernière place du groupe B avec seulement un seul point au compteur, au moment où le Nigeria caracole en tête du groupe avec neuf points (trois victoire pour autant de matchs ). Mathématiquement la première place reste encore jouable, mais pour être du prochain mondial, les Algériens devront réaliser un sans-faute et, en parallèle, espérer des résultats favorables du côté du Cameroun (2 pts) et de la Zambie (4 pts) et surtout espérer un écroulement des Super Eagles. Mais ce scénario de qualification algérienne parait de plus en plus chimérique au vu, d’abord des piètres prestations des Verts de ces derniers mois, puis ensuite de la maitrise affichée par l’équipe du Nigeria lors de ces éliminatoires . Les supporters algériens s’attendent maintenant à une réaction d’orgueil de leur équipe ce mardi face à la Zambie, les huitièmes de finalistes du dernier mondial au Brésil ne peuvent rester sur une campagne aussi désolante.