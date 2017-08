<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 (qualifications | 3ème journée) Zambie - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts entament leur stage, Daham découvre Sidi Moussa</span>

La sélection nationale de football entame lundi son stage au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de 25 joueurs dont deux invités en vue de la double confrontation face à la Zambie, les 2 et 5 septembre, comptant respectivement pour les 3e et 4e journées des qualifications du Mondial 2018 en Russie.

Le sélectionneur national l’Espagnol Lucas Alcaraz, a convoqué 23 joueurs, dont le nouveau venu le milieu de terrain offensif du FC Sochaux (Ligue 1 française) Sofiane Daham. Le natif de Saida (1m 80, 70 kg) s’est mis à l’évidence en ce début de saison avec quatre titularisations en autant de matchs, et un but marqué face à Bourg en Bresse Personnas (2-0) lors de la 1re journée. Daham a découvert lundi pour la première fois le Centre de Sidi Moussa, au même titre que le milieu offensif de Naples (Serie A italienne) Adam Ounas, retenu également pour ces deux rencontres. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux (France) avait déjà été convoqué en novembre 2016 pour le déplacement au Nigeria à Uyo (défaite 3-1) aux qualifications du Mondial 2018 sous l’ère de l’ancien coach national le Belge Georges Leekens, mais sans pour autant honorer sa convocation en raison d’une blessure. Ladite liste ne comprend que trois joueurs dont un gardien de but évoluant en championnat de Ligue 1 Mobilis : Raouf Benguit (USM Alger), Brahim Boudebouda (MC Alger) et Abdelkader Salhi (CR Belouizdad). Le technicien espagnol a également fait appel (en dehors des 23) au milieu défensif Kamel Belarbi (USM El Harrach), et l’attaquant Oussama Darfalou (USM Alger) en tant que jeunes joueurs invités au stage. L’attaquant de l’AS Monaco (Ligue 1 française de football) Rachid Ghezzal, a été autorisé à décaler pour mercredi son arrivée à Sidi Moussa «pour des raisons purement familiales», a annoncé la FAF lundi. Côté effectif, Alcaraz est devant un véritable casse-tête avec la blessure du gardien de but N.1 Rais M’bolhi, touché à la cuisse samedi dernier pour sa première titularisation avec le Stade rennais sur le terrain de Toulouse (défaite 3-2). En cas d’un éventuel forfait de M’bolhi, Alcaraz sera obligé de rappeler dans lÆurgence un autre gardien. Les deux qui sont sur sa liste, Salhi et Mehdi Jeannin, nÆont jusque-là jamais été alignés avec l’équipe nationale en match officiel. Les Verts s’envoleront jeudi prochain pour Lusaka à bord d’un avion spécial, soit à deux jours du match prévu samedi prochain (14h00 algériennes). Les Verts accueilleront les «Chipolopolo» le mardi 5 septembre au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45) dans le cadre de la 4e journée. L’Algérie occupe la troisième place du groupe B avec un seul point à égalité avec la Zambie après deux journées. Le Nigeria avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s’affrontent dans l’autre confrontation du groupe.