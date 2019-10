<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Colombie</span>:<br><span style='color:red;'>Les «Verts» face à un sérieux client</span>

Tenue en échec jeudi par la RD Congo (1-1) à Blida, l’équipe nationale de football tentera mardi de sortir le grand jeu et réagir face à la Colombie, dans ce qui sera son second match amical, prévu au stade Pierre-Mauroy de Lille (France, 20h00 algériennes).

Les «Verts» passeront un test grandeur nature face à l’une des équipes les plus en forme du moment. Arrivé sur le banc du «Club Algérie» en août 2018, le sélectionneur national Djamel Belmadi s’apprête à diriger la sélection pour son premier test face à une équipe de renommée mondiale, trois mois après l’avoir conduite à remporter la CAN-2019 en Egypte. Déçu par la contre-performance concédée face aux Congolais, Belmadi a indiqué qu’il avait «hâte de voir la réaction des joueurs face à la Colombie», même si la mission des coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ne sera pas facile devant le 9e au dernier classement Fifa qui reste de surcroît sur une série de 9 matchs sans la moindre défaite.

«Jouer contre l’Algérie est important pour nous, ce sont les derniers champions d’Afrique. Ils ont des joueurs très techniques et rapides qui jouent dans de grands championnats tels que l’Allemagne, l’Angleterre ou encore la France. C’est un match que nous voulons jouer, car nous quittons également le schéma dans lequel nous sommes tous en Amérique du Sud, ne jouant que l’un contre l’autre. Par conséquent, dès que l’occasion de jouer contre l’Algérie s’est présentée, j’ai dit oui. C’était une occasion à ne pas manquer», a indiqué l’entraîneur portugais des «Cafeteros», Carlos Queiroz. Si l’Algérie sera privée de l’ailier Adam Ounas (OGC Nice/France) et de l’attaquant Andy Delort (Montpellier/France), blessés, la Colombie n’est pas en reste puisqu’elle se présentera sans trois atouts offensifs : Radamel Falcao et James Rodriguez, ménagés, alors que Duvan Zapata s’est blessé à la cuisse droite samedi lors du nul face au Chili (0-0) à Alicante (Espagne). Le dernier match de l’Algérie face à une équipe sud-américaine remonte à août 2009 face à l’Uruguay (victoire 1-0), disputé au stade olympique du 5-Juillet (Alger), sous la conduite de l’ancien sélectionneur Rabah Saâdane. Rappelons qu’il s’agit du dernier test amical au menu de l’Algérie en cette année 2019, avant d’attaquer les deux premières journées des qualifications de la CAN-2021, prévues en novembre prochain : à domicile face à la Zambie (le 14) et en déplacement devant le Botswana (le 18).