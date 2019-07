<span style='text-decoration: underline;'>Algérie 1 - Sénégal 0</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts sur le toit de l’Afrique</span>

Incroyable, les VERTS n’ont point attendus le rituel round d’ observation pour trouver la faille du coté du keeper sénégalais, Bounedjah décoche un tir anodin qui sera détourné par Sané qui lobe Gomis qui ne s’ attendait point à ce but –éclair (2éme).

Le match est bel est bien lancé par des Verts qui veulent coute que coute faire douter les Lions de la Téranga et par là meme faire trébucher la citadelle de Aliou Cissé, sonnés par ce but matinal, les sénégalais sortiront de leurs gonds et mettront à l’ épreuve M’bolhi et ce sur une action de Gassama (9’), après cette alerte, les Fennecs semblent plus calmes que leurs vis à vis qui ne s’attendaient point à cette entrée en matière rapide. Le jeu se durcit de part et d’ autre eu égard à l’ enjeu, deux coups francs à l’ avantage des sénégalais seront sans danger pour les Fennecs (20’ et 26’) ;, le Sénégal essayera tant bien que mal de renverser la vapeur, mais rien n’y fit, la défense algérienne tiendra bon et ce malgré un tir de Saivet qui verra M’bolhi se mettre en évidence encore une fois (27’), Bensebaini écopera d’ un carton jaune après et ce après une semelle sur SARR (33’), la tension monte d’ un cran, les nerfs sont à fleur de peau, Niang essayera de surprendre le dernier rempart de l’ EN, sans relief (38’), Zeffane s’interpose avec brio devant Sarr avant la pause citron qui sera à l’ avantage des Verts malgré un recul incompréhensible qui a failli lui jouer un mauvais tour. Niang se mettra encore une fois en évidence toutefois sans danger (52’), un autre carton sera distribué pour Belaili pour jeu rugueux (53’), la défense algérienne semble bien contenir les assauts répétés des Lions, M’bolhi endigue un tir de Saivet (59’) avant qu’ un pénalty soit sifflé au vu d’ une faute pas évidente de Guedioura, le VAR viendra à la rescousse des Verts et le pénalty sera refusé au grand soulagement des Verts (62’), les sénégalais presse, mais la défense des Fennecs tient bon, le liftier algérien et sa claquette font du bon boulot devant Sabaly (69’), réveil des Verts suite à un coup franc enroulé de Mahrez qui sera détourné sur le fil (73’), Benlamri, a la joue en sang suite à un contact avec Sané (75’), l’ EN semble décidé à fermer le jeu pour des sénégalais qui commencent à douter et c’est sur le score de un but à zéro, que l’ EN rentrera dans la légende en misant enfin sur un parcours fantastique à savoir mettre dans sa vitrine un 2éme trophée mille fois méritée et par la meme faire chavirer tout un peuple, merci les VERTS, merci les Fennecs pour ce très beau cadeau qui sera marqué d’ une pierre blanche.

A.Remas