<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Bénin </span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts veulent la victoire et la 1ère place</span>

La sélection algérienne de football affronte le Bénin vendredi à 20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019, avec l’ambition de s’imposer pour prendre seule la tête du groupe D.

Les Verts occupent ac

tuellement la première

place du groupe D en compagnie des «Ecureuils» du Bénin avec 4 points à la veille du rendez-vous de Blida que le sélectionneur Djamel Belmadi veut coûte que coûte gagner. Il l’a d’ailleurs clairement exprimé, mardi lors de sa conférence de presse, en déclarant qu’»aucun autre résultat que la victoire ne sera acceptable» d’autant qu’il «s’agit d’un match à domicile». Les coéquipiers de Riyad Mahrez préparent cette échéance depuis lundi au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger) sous la houlette de Djamel Belmadi qui s’est dit «conscient que le Bénin fera certainement le maximum pour essayer de repartir avec un bon résultat», mais d’après lui, la sélection algérienne n’est pas prête à céder le moindre point. Les deux sélections vont se rencontrer à nouveau le 16 octobre à Cotonou, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Face à cette réalité, le sélectionneur algérien a évoqué l’éventualité d’un turn-over destiné à apporter du sang neuf dans le groupe et augmenter par la même occasion les chances de performance. «Les deux matchs se dérouleront à seulement quatre jours d’intervalle. Si on inclut le déplacement et le temps de repos, il ne reste plus grand chose. Donc, l’idéal serait de faire tourner l’effectif, en alignant des joueurs bien frais pour présenter une équipe compétitive», qui, selon lui, pourra prétendre à la réussite d’un bon résultat. Vingt-trois (23) joueurs ont été convoqués par Belmadi pour les deux prochains matchs face au Bénin. La liste est marquée par le retour en sélection nationale de Djamel Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim), Youcef Attal (OGC Nice) et Yassine Benzia (Fenerbahçe). Blessé, Islam Slimani a cédé sa place à Oussama Darfalou. En prévision de la double confrontation face à l’Algérie, la sélection du Bénin a effectué un court stage de préparation à Paris, dirigé par le coach français des «Ecureuils» Michel Dussuyer. Un groupe de 15 joueurs avait pris part à la première séance, lundi. Les trois joueurs béninois évoluant dans le championnat tunisien (Jacques Bessan, Marcellin Koukpo et Chaona Chamsdeen) rejoindront le groupe directement en Algérie. Tout comme Michaël Poté qui joue en Turquie, selon la Fédération béninoise de football. D’autre part, l’encadrement technique du Bénin devra se passer des services de Mama Séïbou pour les deux matches face à l’Algérie. Le milieu de Touloun (France) traîne une blessure dont la nature n’a pas été communiquée. La rencontre aller entre l’Algérie et le Bénin sera arbitrée par un trio guinéen dirigé par Ahmed Sekou Touré qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob Camar est désigné, lui, comme 4e arbitre. La match retour sera dirigé par un trio arbitral namibien sous la conduite de Jackson Pavasa. Les deux premiers de chaque groupe à l’issue des six journées de la phase de poules se qualifieront pour la CAN-2019 prévue au Cameroun.