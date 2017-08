<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2018 (Dernier tour qualificatif/aller) Algérie-Libye</span>:<br><span style='color:red;'>Les Verts veulent prendre option avant la manche de Sfax</span>

La sélection algérienne de football A’, composée de joueurs locaux, tentera samedi de prendre option pour la qualification au 4e Championnat d’Afrique des nations CHAN-2018 au Kenya, en affrontant son homologue libyenne au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45).

Les Verts, qui se trouvent à pied œuvre depuis mercredi à Constantine auront à coeur de réussir cette première manche en l’emportant sur un score sécurisant qui leur permettrait d’aborder la seconde manche prévue au stade Taleb M’hifi de Sfax (Tunisie) le vendredi 18 août.

Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera directement pour le CHAN fixé du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations. En effet, les différentes sélections nationales de Libye sont interdites d’évoluer à domicile en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au pays depuis quelques années. «Nous avons notre idée sur cette équipe libyenne qui reste à prendre très au sérieux. Nous avons visionné des matchs, récoltant le maximum d’informations. A partir de là, nous allons essayer d’élaborer le plan tactique idoine pour contrer cette équipe», a indiqué Alcaraz lors du dernier point de presse tenu au centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Côté effectif, l’équipe nationale devra se passer des services des deux attaquants : Abdelhakim Amokrane (ES Sétif) et Farid El Mellali (Paradou AC), blessés. «J’ai déjà joué au stade Chahid-Hamlaoui et j’ai beaucoup apprécié le spectacle des supporters constantinois passionnés du football. Mes coéquipiers et moi comptons énormément sur le public pour qu’il soit le 12ème joueur de l’équipe. Ce match est décisif et on doit le gagner pour avoir un avantage sur l’équipe adverse au match retour», a insisté le défenseur de l’ES Sétif Abdelkader Bedrane. De son côté, la sélection libyenne compte déjouer tous les pronostics en essayant d’accrocher les Algériens, même si pendant la période préparatoire la Libye n’a pas trop brillé avec notamment un cinglant (5-1) concédé en amical face au Maroc. «On défendra nos chances à fond ce samedi.

On va chercher un bon résultat qui va nous permettre de préparer sereinement le match retour. Je connais le niveau des joueurs algériens et je suis de près le championnat d’Algérie de football. Mon équipe est prête.

On a nos chances et on devra jouer à notre meilleur niveau», a affirmé l’entraineur libyen Djalal Al Damdja. L’objectif tracé est de décrocher un billet pour la prochaine édition du CHAN, une épreuve mise sur pied en 2009 et à laquelle l’Algérie n’a participé qu’une seule fois, soit en 2011 lorsqu’elle avait terminé 4e de la deuxième édition abritée par le Soudan.