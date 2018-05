L’Europe n’est pas contente de ce qu’a fait l’Algérie de ces produits, ces quatre derniers mois. Elle n’en n’achète plus. Elle n’est pas la seule à se plaindre, puisque l’Algérie aussi, estime que l’UE a manqué à presque tous ces devoirs. Le tour de vis (efficace ?) sur le commerce extérieur devenait nécessaire pour amener les Européens à se retourner pour rediscuter avec un pays auquel, elle a tourné le dos, élargissement de l’Union européenne oblige.

13 ans après l’entrée en vigueur de l’accord d’association Algérie-UE et des milliards de dollars investis en Europe de l’Est contre quelques miettes en Algérie, avec en prime zéro transfert de technologie, Bruxelles se rappelle donc qu’il existe sur son flanc sud, juste sous la grande Bleue, une nation qui a contracté avec l’ensemble des membres de l’Union, un accord censé être mutuellement bénéfique. Mais lorsqu’on voit les chiffres et que ceux-ci vous disent que pour un dollar de pétrole exporté vers l’Europe, l’Algérie a importé pour plus de 20 dollars de biens produits en Europe, on ne voit rien de mutuel dans l’équation.

Mais ce qui est fait est fait, doivent se dire nos négociateurs. Maintenant, il va falloir renégocier ferme pour rééquilibrer la balance. Ce devrait être la principale mission de notre ministre des Affaires étrangères, lors de la 11e session du Conseil d’association Algérie-UE qui s’est tenue hier à Bruxelles.

C’est dire que le nouveau cadre de coopération financière pour les deux prochaines années décidé entre les deux parties, doit en finir avec les rapports asymétriques que les pays de l’Union européenne entretiennent avec l’Algérie. Cela dit, il ne faut pas croire que les Européens se laisseront faire. Ils vont même trouver le moyen de convaincre leurs homologues algériens que la meilleure attitude à prendre, serait de renoncer aux mesures restrictives sur le commerce extérieur, contre des promesses d’investissement massif dont on ne voit pas encore l’ombre du début d’une mise en œuvre.

Tout l’art de la politique européenne de bon voisinage rénovée, est justement de faire un petit pas en avant, en faisant faire au voisin toute une dizaine en l’inondant de rapports d’expertise, globalement positif au départ, mais avec un petit point noir dans la législature du pays, après dans la formation de la main d’œuvre, pour finir par la sempiternelle question de l’environnement d’affaire inadéquat. Les Européens en auront pour cinq longues années à vous fourguer ces expertises sans queue ni tête, tout en vous vendant tout et n’importe quoi.

L’Algérie est déjà passée par tout cela. On se demande bien ce que va nous sortir l’UE dans le futur ? Cela dit, une chose est sûre: la technologie ne se transfert pas facilement.

Par Smail Daoudi