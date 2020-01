<span style='text-decoration: underline;'>Air Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Les Vols Oran-Alicante atterrissent à Valence</span>

Des précautions à prendre à l’avance par les voyageurs habitués de s’envoler vers les villes du sud de l’’Espagne via l’aéroport de la ville d’Alicante.

D’importantes perturbations concernent le trafic aérien Algéro-espagnol. La compagnie aérienne, Air Algérie, ayant revu à la dernière minute son plan de vols à destination de l’Espagne, vient d’annoncer la prise de mesures ciblant les passagers, en partance de l’aéroport Oran vers celui de la ville Espagnole d’Alicante en leur annonçant qu’ils atterriront à l’aéroport de Valence. Idem pour les voyageurs en partance de la capitale algérienne, Alger à destination du même aéroport du sud de l’Espagne. Pour cause, l’aéroport de cette ville est fermé depuis plus de 30 heures suite à un vaste mouvement de protestations.

Aucune information n’a été avancée quant à sa réouverture. A rappeler que cet aéroport a vu l’un de ses terminaux endommager cette semaine, par un incendie. Avant d’être une nouvelle fois fermé, dimanche passé, pour 24 heures à l’approche d’une tempête(Gloria). «L’incendie est contrôlé mais pas éteint.

Les pompiers travaillent encore. Ainsi donc, vingt-deux vols ont été annulés et quatre autres ont été détournés vers d’autres aéroports espagnols. Il y a eu un incendie dans la toiture du terminal, les passagers comme le personnel ont été évacués, et les entrées et sorties dans l’aéroport temporairement bloquées», tandis que les avions étaient cloués au sol. Les causes de l’incendie sont pour l’instant inconnues. L’aéroport d’Alicante-Elche est le cinquième d’Espagne en termes de trafic de passagers. L’aéroport d’Alicante dessert une région côtière parmi les plus touristiques du pays. C’est le cinquième d’Espagne en termes de trafic de passagers.