<span style='text-decoration: underline;'>Jusqu’à 12 heures de retard sur les vols Oran-Marseille d’Aigle Azur</span>:<br><span style='color:red;'>Les voyageurs scandalisés</span>

Scandaleux, l’adjectif peut paraître faible pour schématiser la scène qui a prévalu hier vers 5 heures du matin à l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran, lorsque des voyageurs, en majorité des ressortissants algériens résidents en France, se sont vus annoncer que leur vol en direction de Marseille, a pris son envol avec d’autres passagers qui n’ont pas pu être embarqués la veille, à cause d’une panne technique dans l’appareil qui devait les transporter.

Une panique à la limite de l’hystérie, s’en est prise de la majorité des voyageurs, dont des familles avec des enfants en bas âges, devant rejoindre la ville française de Marseille et qui doivent reprendre leur travail dès lundi. Il aura fallu beaucoup de tact de la part des policiers de service pour ramener quelque peu le calme, avant que ne daigne se montrer le chef d’escale de la compagnie d’Aigle Azur pour proposer aux voyageurs d’être mis dans un hôtel à proximité de l’aéroport avec la vague promesse d’embarquer sur un prochain vol aux alentours de 20 heures 30. La proposition quoique finalement acceptée à contrecœur, ne rassurera pas pour autant quelques familles qui ont connu les mêmes déboires quelques semaines auparavant à leur départ de Marseille vers Oran, où ils ont vu leur vol retardé de 12 heures.

Un passager, dont les bagages avaient été embarqués dans un précédent vol, exhibait son billet d’avion et le ticket d’enregistrement, expliquant que cela faisait deux jours qu’il tentait vainement d’avoir une place. Une mère de famille, criait à qui voulait l’entendre qu’elle devait récupérer son enfant handicapé resté en France. Un père de famille, un bébé sur les bras, gémissait d’affliction, car, il devait lui faire subir une opération chirurgicale vitale et qu’il risquait de perdre son rendez-vous de lundi. D’autres passagers, devant prendre des correspondances une fois arrivés à Marseille, risquaient tout bonnement de perdre leurs postes d’emplois et les billets d’avions ou de trains payés à l’avance par Internet. Selon d’autres témoignages de voyageurs qui ont eu recours par le passé aux prestations d’Aigle Azur, les dysfonctionnements au sein de cette compagnie se font criards depuis un certain temps déjà, avec une répétition excessive des appareils qui tombent en panne et des annulations ou retardements de vols, apparemment en raison de difficultés financières et qu’il serait même question de rachat prochain de la compagnie par un nouveau groupe, a priori espagnol.

Karim Bennacef