Il faut bien se l’avouer : Personne ne croit vraiment en ces négociations de Genève sur le Yémen. Déjà que les Houtis ne semblent pas très enclins à y venir et les représentants du gouvernement, reconnus au niveau international, plutôt pressés de quitter la ville suisse.

Pourtant, on parle là d’un conflit d’une rare violence où toutes les limites de l’horreur ont été poussées et même dépassées et au-delà de tout ce qui peut être imaginable. Ainsi et depuis l’éclatement de ce conflit et surtout depuis l’intervention de la coalition internationale dirigée par l’Arabie Saoudite en 2015, plus de dix milles civils ont été tués et prés de 9 millions de Yéménites sont menacés par la famine.

Le triste tableau de cette horrible guerre ne s’arrête pas là puisque le pays est quasiment détruit. Très peu d’hôpitaux, d’écoles et d’infrastructures capitales ont résisté à cette hécatombe. Sur le terrain on ne se fait aucun cadeau et surtout on ne prend aucune précaution. Il faut dire que dans ce conflit d’un autre âge, la vie humaine n’a plus aucune considération. On tue, on tire et on bombarde à tout bout de champ sur tout ce qui bouge y compris sur les écoles et les hôpitaux.

Car pour leur malheur, les Yéménites sont au centre d’un autre conflit qui les dépasse puisqu’il s’agit d’une histoire de suprématie entre les deux supers puissances de la région que sont l’Arabie Saoudite et l’Iran. Deux pays qui veulent imposer leur hégémonie au Proche Orient et qui s’adonnent à des guerres contre plusieurs territoires de cette région.

Face à cette haine ancestrale entre les deux pays, les Yéménites sont pris en otage et payent de leur vie un conflit qui les dépasse et dont les vrais enjeux se déroulent ailleurs. L’Onu, face à cette situation alarmante, se trouve en marge et ne peut influer réellement les événements même si elle tente avec cette rencontre de Genève, de faire croire à une possible paix entre les Yéménites représentés par les Houtis et le gouvernement officiel. Mais ce ne peut être qu’une illusion car les vrais belligérants sont ailleurs : à Ryadh, Téhéran et même à Washington.

L’Onu qui a reconnu que le Yémen traverse «la pire crise humanitaire au monde»(ce qui est vrai d’ailleurs) ne peut malheureusement faire que dans le constat car elle est loin d’avoir une quelconque influence sur la réalité du terrain et surtout elle ne peut pour le moment réunir les vrais acteurs de cette guerre, à savoir les Iranien et les Saoudiens, autour de la même table.

Par Abdelmadjid Blidi