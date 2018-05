L’Europe se donne bonne conscience. Confrontée depuis un certain temps à une forte pression migratoire, elle a mis en place des mécanismes qui lui permettent de mieux juguler le phénomène et surtout de ne pas avoir à gérer le lourd fardeau toute seule. Et l’une des propositions phares de la France notamment, c’est de créer des camps au sein de l’Afrique même pour regrouper tous les migrants refoulés des pays européens. Une manière ingénieuse de pousser encore plus loin ce problème que l’Europe ne veut plus avoir à gérer sur ses territoires.

En d’autres termes, pour les Européens, le phénomène de la migration est un problème africain qui doit être géré par les Africains. Mais bien sûr, ceci ne les empêchera pas de nous rabâcher leurs hypocrites leçons sur les droits de l’homme et tout le tralala qui est repris ici sur notre Continent…

Et au vu de la situation de plus en plus compliquée et dramatique dans plusieurs pays de la région, il apparaît que c’est à l’Algérie de porter ainsi le plus lourd fardeau. Selon des statistiques notre pays accueille chaque année, quelques 90 000 migrants clandestins. D’ailleurs, durant les cinq dernières années, le nombre de ces migrants a dépassé les 400.000 personnes, un chiffre considéré comme inquiétant par les autorités algériennes, qui ont décidé en collaboration avec les pays dont sont originaires ces personnes, d’organiser des opérations de rapatriements.

Des opérations où l’honneur et la dignité de ces personnes sont sauvegardés, mais ceci n’a pas mis fin à une campagne sournoise, menée de l’Algérie même par les nouveaux défenseurs des droits de l’homme qui n’hésitent plus à créer des histoires invraisemblables pour faire croire à une société algérienne raciste et ainsi gagner quelques bons points auprès des certaines ONG qui, on le sait, n’ont jamais porté l’Algérie dans leur cœur et qui ne rateront pas cette occasion pour continuer leur sale besogne, dont le but final n’est que de porter un sale coup à l’image de notre pays.

Et pendant ce temps-là, on oublie la démission collective de l’Europe dans ce dossier et ce drame humain des migrants illégaux, qui sont les victimes des politiques de Londres, Bruxelles, Berlin et Paris qui ont fait le choix de déstabiliser toute la région à commencer par la Libye, mais pas seulement.

Par Abdelmadjid Blidi