<span style='text-decoration: underline;'>Hamid Grine à partir de Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>«Les zones d’ombre de la radiodiffusion supprimées définitivement à Tissemsilt en 2018»</span>

En parachevant son programme de visites dans les différentes wilayas du territoire national, le ministre de la Communication, Hamid Grine a effectué lundi dernier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt où il a inspecté le siège de la radio locale de Tissemsilt.

C’est là, que le ministre a tenu une rencontre avec les représentants de la presse. Le ministre de la Communication, a mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts de formation des journalistes en vue d’arriver à une presse professionnelle, respectant la déontologie et évitant la diffamation et l’invective.

M. Hamid Grine a annoncé que le taux de couverture de la télévision numérique, atteindra dans un mois, 75% au niveau national. Animant une émission au siège de la radio régionale de Tissemsilt, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la radio, M. Grine a souligné, que le taux de couverture de la télévision numérique qui a augmenté de 30% sur le plan national à 60% actuellement, devra atteindre 75% dans un mois.

Par ailleurs, le ministre a affirmé, que les zones d’ombre de la radiodiffusion seront supprimées définitivement dans la wilaya de Tissemsilt en 2018. Signalons, que les zones d’ombre qui représentaient 70% en juin 2015, enregistrent actuellement une baisse de près de 40%.

L’effort sera concentré dans les prochains mois sur la réalisation de plus de 60 émetteurs au niveau de la wilaya de Tissemsilt pour relever le niveau de couverture de radiodiffusion d’ici la fin de l’année en cours et au plus tard en début 2018 à 95% a-t-il encore souligné.

Le ministre a affirmé, que les radios régionales ont connu un bond qualitatif, grâce à la mise en service du système MENOS, (échange inter radios), en donnant plus d’efficacité aux radios dans les domaines de l’échange et de la formation.

Le ministère de la Communication a adopté une stratégie spéciale, pour les radios locales, basée sur trois axes, portant sur la promotion de la femme, de l’environnement et de la jeunesse, et l’ouverture du champ, à toutes les couches de la société et aux talents a-t-il ajouté.

Le ministre a insisté auprès des responsables de la Radio régionale de Tissemsilt pour axer leurs efforts sur «l’information de proximité qui intéresse le citoyen et transmet ses préoccupations aux services concernés, tout en respectant la spécificité agropastorale de cette région».

Mohamed Achraf