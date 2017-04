L’ESAM d’Oran mise sur l’amélioration de la formation assurée aux étudiants

L’Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) d’Oran s’emploie à améliorer la formation assurée aux étudiants grâce à des conventions signées avec des établissements nationaux de l’enseignement supérieur, a annoncé dimanche le Commandant de cet établissement, le général Meftah Hamid.

S’adressant à la presse, en marge de l’inauguration de journées d’information sur l’ESAM, le général Meftah a indiqué que le développement permanent de la formation reste un challenge que relèvent les cadres et les enseignants de l’établissement qui porte le nom du défunt Akhamoukh Hadj Moussa. L’ESAM s’est ouverte aux universités nationales pour assurer une formation de qualité aux étudiants, a souligné le même officier supérieur, tout en saluant le grand essor que connaît le système de formation dans l’établissement, placé sous la double tutelle du MDN (ministère de la Défense nationale) et du MESRS (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique). Le général Meftah a, par ailleurs, mis en exergue la qualité de la formation prodiguée et basée sur les TIC, soulignant que l’Ecole est dotée d’outils et d’applications technologiques de pointe en matière d’enseignement. L’ESAM compte parmi ses partenaires diverses universités, facultés et écoles préparatoires d’Oran, de Mostaganem, d’Alger et de Mascara. Des conventions avec les universités de Sidi Bel-Abbès et de Tlemcen seront signées prochainement pour renforcer la qualité de l’enseignement assuré, a-t-il ajouté, avant d’annocer que son établissement lancera une formation en doctorat dans la filière de management et de gestion des affaires, troisième cycle du système LMD, adopté par l’ESAM depuis 2009. Concernant la réalisation d’un nouveau siège de l’école, le général Meftah a indiqué que le projet, prévu à Bir El Djir, à l’Est d’Oran, est en phase d’études techniques. Les travaux devront être lancés au deuxième semestre de l’année prochaine, a-t-il indiqué. Ces journées d’information devant se poursuivre jusqu’au 21 avril courant visent à informer les futurs bacheliers sur les modalités d’accès à l’Ecole. L’étudiant rejoint l’ESAM après une formation militaire de base d’un an au niveau de l’Académie interarmes de Cherchell.