L’Espagne tremble face au Maroc mais se qualifie en 8es

Tenue en échec par le Maroc, c’est une Espagne tremblante qui s’est qualifiée en huitième de finale, lundi à Kaliningrad (2-2).

Les Lions de l’Atlas sortent la tête haute. La Roja termine en tête du groupe B et affrontera la Russie au prochain tour. Après être passée à la trappe dès le premier tour lors du Mondial 2014, l’Espagne va enfin regoûter aux joies des matches à élimination directe. Mais que ce fut dur et poussif. La Roja, qui n’avait besoin que d’un nul face au Maroc pour se hisser en 8es, s’est sacrément fait peur lundi à Kaliningrad. Sans une madjer signée Aspas dans le temps additionnel (90+2e), les hommes de Hierro auraient pu rentrer directement à la maison, car dans le même temps, l’Iran égalisait face au Portugal (1-1). Malgré leur copie indigeste, les Ibériques terminent en tête de leur groupe et affronteront la Russie au prochain tour. D’ici là, il faudra probablement retoucher la défense, aux abois face aux Lions de l’Atlas. Malin, Boutaïb profitait d’une énorme mésentente entre Iniesta et Ramos pour filer au but et ajuster De Gea du gauche (14e). En grand professionnel, Iniesta se rachetait 5 minutes chrono plus tard, en délivrant un caviar à Isco pour le but égalisateur (19e). Trop fébrile derrière à l’image d’un Ramos aux fraises, et régulièrement bousculée dans les duels par d’accrocheurs marocains, la Roja est passée proche de la correctionnelle : Boutaïb a d’abord perdu son face à face avec De Gea (25e) puis Amrabat a touché du bois (54e).

C’est finalement En-Nesyri, qui d’une tête rageuse, a redonné l’avantage aux hommes d’Hervé Renard (81e). Avant l’inspiration géniale et ô combien décisive d’Aspas. Les tops et les flops Chapeau au Maroc qui a joué le jeu à fond. Cette équipe peut nourrir de sacrés regrets puisqu’elle est éliminée en ayant montré de belles choses lors de ses 3 matches. Côté Espagne, Ramos a été catastrophique en défense : il mérite un 1/10. Piqué et Costa n’ont guère été meilleurs. Seuls Iniesta et Isco ont semblé vraiment concernés. Mention très bien à Aspas auteur d’une entrée décisive.

Le calendrier de l’Espagne

Huitième de finale face à la Russie, le dimanche 1er juillet à 16h à Moscou.