<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>L’ESS déroule, débuts réussis pour les promus</span>

L’ES Sétif a entamé de fort belle manière la saison 2018-2019 en laminant à domicile l’USM Bel-Abbès (3-0), alors que les trois promus ont réussi leur retour parmi l’élite, à l’occasion de la 1re journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

Ayant cédé son titre de son champion la saison dernière au CS Constantine, l’Entente vient de se positionner déjà comme un sérieux favori pour succéder à la formation de Cirta. Rebiaï (29e), Ghacha (48e) et le capitaine Djabou (57e) ont permis à l’ESS d’empocher les trois premiers points de la saison, face à une équipe de la Mekerra qui n’a pas pesé lourd. La JS Kabylie, dont l’effectif a subi un véritable remue-ménage, a mal entamé le nouvel exercice en se faisant accrocher par le vice-champion d’Algérie la JS Saoura, en match disputé à huis clos au stade du 1er-novembre de Tizi-Ouzou. Un mauvais départ qui devrait pousser les «Canaris» à revoir leur copie dès le prochain match face au MO Béjaia, vendredi prochain dans un derby kabyle qui promet en intensité. Le MO Béjaia, qui n’est resté que l’espace d’une saison en Ligue 2, a frappé fort du côté de la capitale du Titteri en s’imposant face à l’Olympique Médéa (4-2). Une victoire nette et sans bavure qui permet aux joueurs de l’entraineur français Alain Michel de faire le plein de confiance en vue du reste du parcours. L’autre promu en Ligue 1, l’AS Aïn M’lila s’est imposée sans jouer face au CR Belouizdad, forfait à domicile pour non-paiement des droits d’engagement pour le compte de la saison footballistique 2018-2019 ainsi que des frais d’assurance des joueurs. Le détenteur de la Coupe d’Algérie 2016-2017 n’a pas présenté également à la Ligue de football professionnel (LFP) les dossiers médicaux des joueurs de l’équipe des réserves avec lesquels il devait affronter le nouveau promu. Le CABB Arreridj, qui effectue également son retour au palier supérieur, est allé tenir en échec le MC Oran (1-1). Le club des hauts-plateaux a marqué probablement le but le plus rapide de la saison dès la 30e seconde de jeu par l’entremise de la nouvelle recrue estivale Abdelmalek Meftahi. Mais c’était sans compter sur l’envie des locaux qui allaient égaliser en seconde période grâce à Nadji (59e) sur penalty. Un semi-échec qui devrait faire redescendre les joueurs de l’entraineur marocain Badou Zaki de leur nuage après un recrutement qualitatif et une préparation réussie. En ouverture de cette première journée, le CS Constantine, champion d’Algérie en titre, a mal débuté la saison en faisant match nul à domicile avec le NA Husseïn-Dey(1-1). Les locaux ont ouvert le score à la 80e minute par Kaddour Beldjilali mais les visiteurs ont égalisé à la dernière minute du temps additionnel par Mohamed Naoufel Khacef.