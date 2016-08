Pour leur deuxième match de la saison, à domicile, devant leurs fans, les gars du Mouloudia d’Oran se sont bien comportés, en sortant victorieux face à une bonne équipe de Médéa.

Même si l’équipe n’a pas atteint son rythme de croisière, cette victoire reste tout de même importante, pour la suite du parcours. En effet, les hommes de Belatoui, poussés par leurs supporters, qui n’étaient pas nombreux, ont pris les choses en main, dès le coup d’envoi de la partie. Leurs efforts ont été récompensés à la 35’ de jeu, par un but inscrit par l’attaquant Hichem Cherif, de la tête, suite à un bon centre de Nessakh. Après la pause, les visiteurs certainement sermonnés par leur coach Slimani, ont foulé le terrain, avec l’idée de se reprendre et de rétablir l’équilibre. Ils réussiront à tromper Nateche à la 47‘ de jeu, suite à une erreur de la défense Hamraoui, sur un bon tir de Rachedi. Touchés dans leur amour propre, les rouges et blanc d’El Hamri se portèrent carrément en attaque, et firent subir des coups de butoir, à l’arrière garde de l’OM. Et ce fut la délivrance, (54’), quand Ferahi, à la réception d’un bon ballon, adressa un bon tir et marqua le but de la victoire pour son équipe. Malgré un réveil tardif des visiteurs, les coéquipiers de Berramla, ont réussi à préserver l’avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les supporters sont satisfaits de la prestation de leur équipe favorite, contrairement à la précédente saison, où le MCO n’a joué que le maintien. Certains férus rêvent même du podium en fin de saison. S’agissant de la sécurité, les responsables du club Hamraoui ont recruté pour ce match, pas moins de 170 agents de stade. Ces derniers n’ont pas eu l’occasion d’intervenir, vu que le match s’est déroulé dans un fair-play total. Deplus, l’affluence était faible, en raison de la cherté du ticket d’entrée au stade, qui a dissuadé certains de voir le match. En tout cas, les joueurs d’El Hamri sont à féliciter, pour leur belle prestation, de même qu’une mention particulière est à attribuer à l’équipe adverse de Médéa, qui a été exemplaire et qui a honoré le football. Par ailleurs, il est à noter, que l’équipe de réserve du MCO, a enregistré sa deuxième victoire, après celle réalisée en déplacement face au CRB. Les jeunots d’El Hamri se sont imposés face à leurs homologues de Médéa, sur un score de 2 à 0. Ce match s’est déroulé sur la pelouse de Bouakeul.

Belatoui : « Cette victoire va nous motiver pour la suite du parcours »

Le coach des Hamraouas, était visiblement heureux, suite à cette première victoire de la saison, réalisée après le bon résultat ramené du 20 Août 55 face au CRB. Le responsable technique du team d’El Hamri a reconduit pratiquement le même onze, qui a tenu en échec les Belouizdadis, la semaine passée. « C’était un match difficile, vu qu’on avait en face une bonne équipe de Médéa, qui mérite le respect. Je suis satisfait du comportement de mes joueurs sur le terrain, vu qu’ils n’ont pas sous estimé l’adversaire et sont demeurés sur leur garde. On va encore améliorer notre jeu, pour bien poursuivre le parcours. Je dirai que cette victoire méritée, va nous motiver pour d’autres succès ».

B.Sadek