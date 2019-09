Les Hamraoua ont réussi à décrocher trois précieux points lors de la rencontre avec la formation du CSC dans le cadre de la 3ème journée qui s’est jouée le samedi sur la pelouse de Zabana.

La première période de la rencontre a été d’un niveau moyen avec notamment de rares actions de part et d’autre. D’ailleurs, c’est les rouge et blanc d’El Hamri qui vont exercer un grand pressing sur la défense adverse à la recherche d’un but libérateur pour bien aborder la suite en toute confiance. La première occasion est à mettre à l’actif de Nadji qui bénéficie d’un bon centre, mais rate son tir. De son côté, Nadji va s’offrir une autre belle opportunité (12’) de scorer, lorsqu’il pénétra dans la surface, mais il s’est heurté au gardien Limane. Le keeper du CSC sera contraint de céder sa place à Meziani pour blessure. Les oranais poursuivront leur accentuation mais sans parvenir à leurs fins et ce, jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs tenteront de prendre les choses en mains, mais ce sont plutôt les camarades de Heriet qui vont poursuivre leur incursion dans le camp des visiteurs avec notamment plus d’opportunités à l’image de celle de Guertil qui adressera un bon tir, mais son ballon est stoppé par la main d’un défenseur dans la surface. L’arbitre n’hésitera pas à siffler un penalty. Mansouri exécute la sentence et donne l’avantage à son équipe. Menés au score, la réaction ne s’est pas fait attendre du côté des visiteurs. Profitant d’un relâchement des Hamraoua, les Sanafirs exerceront par la suite un fort pressing dans le camp oranais pour se créer de nombreuses occasions de scorer, notamment celles d’Abid et de Belkacemi. Fatigués, les camarades de Mekkaoui se limiteront par la suite à jouer la défense pour préserver leur avantage. Aux ultimes minutes de la rencontre, les Hamraoua l’ont échappé belle après deux occasions franches ratées par les visiteurs. Les rouge et blanc du Mouloudia d’Oran résisteront bien et c’est sur un score de 1 à 0 à l’avantage du MCO, que l’arbitre mettra fin aux débats. Les Hamraoua ont réalisé l’essentiel dans ce match, à savoir, engranger les trois points de la victoire, ce qui rassure les supporters venus en nombre pour soutenir leur équipe favorite. En fin de partie, chérif El Ouazzani, privé de banc de touche pour diriger son équipe, n’a pas manqué de montrer sa satisfaction : « Le MCO, a affronté une bonne équipe, aussi bonne tactiquement. Il y avait de la fraicheur physique durant la première période. En seconde mi-temps, on a persévéré et obtenu un penalty qui nous a permis de prendre l’avantage. On a continué pour faire encore mieux mais on a commis certaines erreurs et manqué d’efficacité. On est encore en début de saison et on a réussi à maintenir la dynamique des bons résultats. Je félicite les joueurs pour leur bon comportement sur le terrain et surtout les supporters qui nous ont soutenus tout le long de la partie».

B.Sadek