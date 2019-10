<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>L’établissement public hospitalier de 240 lits sera opérationnel le premier semestre 2020</span>

L’établissement public hospita lier (EPH) de deux cent quarante lits sis à Kharrouba à Mostaganem dont les travaux de construction ont débuté en 2007, entrera en fonction dans le premier semestre de l’année prochaine, après l’achèvement total des travaux et l’installation des équipements médicaux, et collectifs, selon le directeur de wilaya de la santé et de la population. Cependant, des démarches seraient en cours en cours en vue du changement du statut du dit EPH, pour le rendre éventuellement CHU (centre hospitaliers universitaire).

D’ailleurs, les étudiants de la faculté de médecine revendiquent un CHU et sa mise en fonction. Pour cela, ces étudiants ont observé des grèves pour appuyer leurs revendications, mais vainement. Dans des milieux professionnels, il est dit qu’il est difficile de faire du dit EPH un CHU parce qu’il ne remplit pas les conditions, mais tout est possible comme on dit chez nous. Pour rappel, la dite faculté de médecine est entrée en fonction en octobre 2012, la première promotion, composée de prés de soixante dix médecins, est sortie en juillet de cette année. Durant leur cursus universitaire, ces nouveaux médecins ont suivi les cours pratiques à l’EPH « Chéguévara » de Mostaganem et au CHU d’Oran.

Rappelons également que l’EPH de Kharrouba était initialement prévu pour contenir cent vingt lits. C’est alors qu’une entreprise turque ayant eu le marché a commencé à le construire. Une fois les travaux très avancés, le ministère a pris la décision de faire passer ce futur hôpital à deux cent quarante lits. Ainsi, procédant à des transformations coûteuses, l’entreprise turque ne pouvait pas continuer les travaux du fait qu’elle n’a pas été payée en conséquence. Alors, elle s’est retirée, le wali qui a été installé en 2010, a annoncé au cours de l’AG de l’APW que la dite entreprise avait perdu seize (16) milliards de centimes dans la construction de l’EPH, suivant le dossier que lui a présenté son PDG. « Mais ça ne fait rien puisque nous avons suffisamment gagné en Algérie dans d’autres projets », a dit le PDG, selon le dit wali.

Après un arrêt qui a duré des années, une autre entreprise a repris les travaux de réalisation du dit EPH.

Charef.N