<span style='text-decoration: underline;'>Message du Président Bouteflika à l’occasion de la fête de la Victoire</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat a réussi à instaurer l’Etat de droit»</span>

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a affirmé hier que «nous sommes appelés à faire preuve de vigilance pour profiter des résultats des réformes, préserver nos acquis et garantir leur pérennité de façon à permettre au citoyen de vivre librement dans le cadre de la démocratie».

“Les choix stratégiques adoptés pour la relance et la promotion de l’économie nationale (…), sont une option qui tient compte de la situation concrète des moyens offerts au pays et aussi de toutes les réalités du monde dans lequel nous vivons”, a souligné le président de la République dans un message à l’occasion de la célébration de la fête de la Victoire (19 mars), lu en son nom par le Conseiller à la Présidence, Mohamed Ali Boughazi. “Les choix stratégiques adoptés pour la relance et la promotion de l’économie nationale en vue de permettre au pays d’être au diapason de l’évolution de l’économie internationale et de réaliser un développement global à tous les niveaux, sont une option qui tient compte de la situation concrète des moyens offerts au pays et aussi de toutes les réalités du monde dans lequel nous vivons” a-t-il dit.

Le monde est marqué, selon le Président de la République, “par des tensions et des mutations régionales et internationales et des changements accélérés qui exigent sagesse et clairvoyance non seulement de la part de l’élite mais de la part de la société tout entière”. “Notre peuple qui a, de tout temps, préservé et défendu le message de loyauté et de fidélité à la patrie et qui, par le passé, s’est armé de patience et de courage face aux épreuves dont il est toujours sorti vainqueur, non sans payer un lourd tribut, a tiré les enseignements de la tragédie nationale pour faire de l’Algérie un pays de paix et de sécurité grâce à l’aide du Tout Puissant qui nous a inspiré la politique de paix et de réconciliation nationale. Une politique de plus en plus ancrée dans l’esprit de nos citoyens qui, grâce à ce climat de confiance et de sérénité, s’attèlent au lancement de grands chantiers dans les domaines économique, industriel et agricole” a-t-il ajouté.

“Sur cette même lancée, l’Etat a réussi à instaurer l’Etat de droit, à consacrer l’indépendance de la justice et à mettre en œuvre les réformes prévues par la Constitution qui a consacré de profonds changements pour immuniser le pays et assurer sa sécurité au double plan interne et externe” a conclu le Président Bouteflika.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat, a profité de cette occasion pour lancer un appel au peuple algérien pour “faire preuve de vigilance” pour préserver les acquis du pays et garantir leur pérennité». “Aujourd’hui, nous sommes appelés à faire preuve de vigilance pour profiter des résultats des réformes, préserver nos acquis et garantir leur pérennité de façon à permettre au citoyen de vivre librement dans le cadre de la démocratie” a-t-il dit et d’ajouter que cette démocratie “favorise l’émergence de compétences porteuses de réussite et de prospérité à la Nation et permet à nos enfants de s’enorgueillir des réalisations et acquis obtenus dans un climat de paix et de sécurité. “Une paix et une sécurité retrouvées et préservées grâce aux sacrifices et à la maturité du peuple et à sa tête les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), des forces de sécurité, gendarmerie et sûreté nationale, qui veillent à la sécurité du pays et des citoyens” a ajouté le Président Bouteflika.

Wahida Oumessaoud