<span style='text-decoration: underline;'>Sellal veut mettre en confiance les Algériens:</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat algérien maîtrise la situation»</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Quelques heures après la signature de la loi des Finances 2017, le Premier ministre a délivré un message d’espoir à l’adresse du peuple algérien. Il faut dire que la sortie médiatique de Abdelmalek Sellal, devenait nécessaire pour donner de la voix à une politique gouvernementale qui n’a eu de cesse d’être décriée par l’opposition. Il est clair, en effet, sur le terrain de la communication, les contradicteurs du pouvoir ont réussi à brouiller les écrans, de sorte à convaincre l’opinion nationale du fait que 2017 sera l’enfer.

Le Premier ministre est allé à la télévision, avec un ensemble de chiffres qui démontrent le bien fondé de son discours d’apaisement. Mais plus que les chiffres, Sellal a voulu transmettre un seul et vrai message, «l’Etat algérien maîtrise la situation». Cette phrase qui est revenue comme un leitmotiv, tout au long de l’intervention télévisuelle, est un appel à la société pour renouveler sa confiance dans une équipe gouvernementale qui a su, en près de cinq ans, réaliser un travail appréciable et qui durant la bourrasque financière que traverse le pays, a su tenir la barre et éviter un effondrement de la classe moyenne.

A cette classe moyenne, le Premier ministre déploie les chiffres en rapport avec les indicateurs microéconomiques miraculeusement, dirions-nous, au vert, malgré la rudesse de la crise. «Depuis 2014, l’Algérie a connu un repli sévère de sa fiscalité pétrolière, nous clôturons l’année 2016 avec 43 milliards de dollars», note Sellal, non sans donner la réaction du gouvernement qui a développé dit-il, «un modèle économique alternatif en vue de sortir l’économie algérienne de la dépendance aux hydrocarbures et la rendre plus diversifiée». Une approche, loin d’être «ultralibérale», insiste le Premier ministre, soutenant que son gouvernement «travaille dans le sens d’une gestion rationnelle des ressources et non une politique d’austérité, génératrice de violence sociale». Bien que fortement appuyé sur l’entreprise, le modèle dont a fait référence l’invité de l’ENTV, conserve profondément le caractère social de l’Etat algérien. «C’est un principe novembriste», clame le Premier ministre.

Conscient que le maintien de cette approche sociale doit être soutenu par un essor économique, il a énuméré un certain nombre de réalisations dans le domaine économique, susceptible d’appuyer ses propos, ou en tout cas, démentir le discours défaitiste de l’opposition. Ainsi, les investissements déjà opérationnels dans le ciment, la sidérurgie, l’automobile, amènent à entrevoir une place plus conséquente de l’Algérie en Afrique, cible des exportations. «Un investisseur privé à Adrar à réalisé une cimenterie dont une partie du produit sera exporté en Afrique. Et ce n’est pas des paroles en l’air. Cet opérateur a déjà des clients potentiels» lance le Premier ministre, en guise d’exemple édifiant de la démarche concrète du gouvernement dans le sens du développement économique du pays. Se voulant réaliste, il a admis l’existence de problèmes, mais a assuré que la bataille contre la bureaucratie se poursuit et des victoires sont déjà visibles, même si le chemin à parcourir demeure encore long. «Avant, pour faire aboutir un projet, il fallait un minimum de trois ans, aujourd’hui, ce n’est plus le cas», plaide le Premier ministre, affirmant que le secteur financier est bien plus attentif aux investisseurs. En parlant des banques, le Premier ministre a laissé entendre un possible recours à l’endettement pour faire aboutir de grands projets dans le secteur industriel, d’autant que la situation financière du pays, avec un faible taux d’endettement, donne à l’Algérie de la solvabilité auprès des instances financières internationales.

L’argent ce nerf de la guerre qui manque à l’Algérie, sera trouvé assure-t-il, par le développement de la production pétrolière, l’amélioration des cours du pétrole sur le marché international. Jusque-là, insiste-t-il, la gestion prudentielle des finances a permis de maintenir les réserves de changes à 114 milliards de dollars à la fin 2016. Le recours à l’endettement extérieur, n’est pas exclu, «mais avant d’emprunter à l’étranger, nous faisons en sorte à limiter au maximum le montant et nous orienterons ces prêts vers des investissements productifs» a insisté le Premier ministre qui ne manquera pas de relever que «l’emprunt obligataire lancé par l’Etat, nous a permis pour 2016, d’éviter le recours à l’endettement extérieur». Jusqu’à ce jour, la dette de l’Algérie se monte à 4 milliards de dollars, autant dire, rien du tout, a noté Sellal, tout en soulignant que malgré sa situation très positive auprès des institutions financières internationales, l’Algérie n’optera pas pour un endettement massif. Elle n’en aura pas besoin, à en croire le Premier ministre, tant que les équilibres seront garantis. A ce propos, il soulignera que les importations ont été ramenées de 60 milliards de dollars en 2014 à 47 milliards de dollars en 2017. Cet effort ne s’est pas fait sur le dos des couches populaires, puisque affirme-t-il, les transferts sociaux n’ont quasiment pas été touchés.