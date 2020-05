Le président de la République a réussi son exercice de communication à l’occasion de l’entretien qu’il a accordé à 4 responsables de quotidiens nationaux. Il a fait passer un certain nombre de messages importants. Il a montré de la fermeté là où il fallait, il ne s’est pas laissé aller au démocratise béat, ni à l’autoritarisme stérile. Abdelmadjid Tebboune a su capter l’intérêt du citoyen-téléspectateur, de même que celui du citoyen-internaute. Bref, la sortie médiatique du président aura été un beau succès à tout point de vue. Que faut-il donc retenir de cette prestation très aboutie, faut-il le souligner et assez sincère à beaucoup d’égard. Les Algériens ont donc vu un président qui se soucie réellement de leur bien être et qui affiche un optimisme à toute épreuve.

La situation est difficile a-t-il dit, mais pas du tout désespérée. Il argumente systématiquement son propos en alignant des faits facilement vérifiables tout en interpellant le bon sens de ses interlocuteurs et, au delà, des téléspectateurs… et plus encore, de la société toute entière. Il a affirmé à plusieurs reprises et dans tous les domaines que l’Algérie a les moyens financiers, matériels et humains de faire un bon gigantesque en quelques années. Il en est tellement sûr et le dit avec d’autant plus de sincérité qu’il en devient convainquant.

Cela du plan des capacités intrinsèques de la nation. Mais cela ne saurait tomber du ciel, sans qu’on n’ait, société et gouvernement, rien fait pour mériter une croissance économique exceptionnelle et un mieux être social remarquable. Le président de la République ne s’y perd pas. Il sait que l’optimisme seul ne nourrit pas un peuple. Il le dit d’ailleurs avec le sérieux et la conviction qu’ont les hommes d’Etat qui savent ce qu’il faut à un pays pour se redresser, à savoir un Etat juste et fort. Et c’est tout ce que demande les Algériens. Ces derniers approuvent certainement la fermeté du chef de l’Etat lorsqu’il est question de souveraineté des Algériens sur leur nation. Cela s’acquiert par un Etat puissant qui parvient à remettre les choses à leur place, avec la force de la loi. Personne n’est censé être au dessus. C’est la clé de l’équation algérienne. La loi doit être appliquée à tout le monde sans discernement.

Le président de la République fait de l’avènement d’un Etat de droit authentique l’une des priorités de son mandat. Une nouvelle Constitution, un nouveau code électoral. Ce sont les deux piliers sur lesquels reposera l’Algérie nouvelle pour reconstruire les institutions de la République selon une vision véritablement patriotique. C’est cela la condition de la prospérité à laquelle aspire l’ensemble des Algériens.

Par Nabil.G