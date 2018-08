<span style='text-decoration: underline;'>Noureddine Bedoui depuis Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat équipera toutes les écoles primaires en énergies renouvelables»</span>

Lors d’une visite effectuée hier à Relizane, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé que l’Etat équipera toutes les écoles primaires en énergies renouvelables, dans les trois années à venir.

Le ministre qui a inauguré plusieurs projets au cours de sa visite d’inspection et de travail, a précisé qu’actuellement 500 établissements scolaires sont dotés de ce type d’énergie et que ce nombre allait augmenter prochainement. A noter que cette démarche vise notamment à la rationalisation de la consommation de l’énergie.

Le ministre a insisté sur le fait que l’objectif est d’assurer une couverture, de tous les établissements scolaires du cycle primaire au niveau national, en énergies renouvelables. « Il était nécessaire de rationaliser la consommation de l’énergie, précisant que 500 écoles primaires au niveau national sont déjà dotées d’équipements d’énergie solaire et que l’opération permettra de fournir l’énergie classique pour d’autres besoins publics », a-t-il indiqué.

M. Bedoui a mis en exergue l’ambition de l’Etat de généraliser l’utilisation des énergies renouvelables au niveau des établissements scolaires des paliers du moyen et secondaire et d’autres édifices publics d’autres secteurs.

« Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions en application des décisions et recommandations du président de la République, M Abdelaziz Bouteflika. Tous les projets destinés à la prochaine rentrée des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur avancent bien », a affirmé Nouredine Bedoui.

Pour ce qui est des projets dans la wilaya de Relizane, le ministre de l’Intérieur, a inauguré l’école El Chahid Miloud Amer Mohamed, équipée en énergie solaire. Le ministre a procédé également à l’inauguration d’une unité de la brigade mobile de la police judiciaire (PJ) outre l’unité principale de la protection civile. Le programme de la visite du ministre dans la wilaya de Relizane prévoit aussi la mise en service du projet de dessalement de l’eau de mer (Mostaganem- Relizane) et la visite du complexe de textiles «Tayal» inscrit au titre du partenariat Algéro-Turc. M. Bedoui posera la première pierre de la station d’assainissement et épuration des eaux dans la daira de Oued Rhiou et inspectera le projet de l’hôpital de 120 lits dans la daira de Ammi Moussa, avant d’inaugurer et baptiser le complexe sportif de proximité dans la daira de Sidi M’hamed Benali et le CEM de la daira de Mazouna. Il procédera aussi à la remise symbolique de logements de différents programmes et d’actes de concession à des investisseurs et promoteurs de projets avant de tenir, au terme de sa visite dans la wilaya, une rencontre avec la société civile, les notables et les élus locaux. Il est à rappeler sur le même sujet que le ministre de l’Intérieur avait déclaré au mois de juin passé que pas de moins de 80% du budget des communes est englouti par la consommation énergétique.

« Les énergies renouvelables constituent l’une des premières priorités dans la stratégie du gouvernement en vue de l’atteinte de l’indépendance énergétique du pays (…) Nous œuvrons à la concrétisation d’un programme ambitieux pour la rationalisation de la consommation énergétique au niveau des collectivités locales », a-t-il fait savoir lors d’une rencontre nationale ayant pour thème « Les collectivités locales au cœur de la transition énergétique ».

Alger: Samir Hamiche