<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat est en mesure d’assurer des soins de qualité à tous les citoyens»</span>

Une rencontre de concertation visant à unifier le secteur de la santé, a eu lieu au siège de la DSP de Tissemsilt, sous la présidence de messieurs le directeur de la santé et le chef de daïra en présence élus des deux APC de la daïra de Tissemsilt ainsi que des représentants du mouvement associatif et les élus locaux qui ont assumé des mandats aux premières années de l’indépendance de 1967 au 2012, sur l’importance du rôle des gestionnaires et des professionnels du secteur de la santé dans l’amélioration du service public.

Présidant une rencontre d’évaluation du secteur de la santé de deux communes (Tissemsilt et Ouled Bessem), le directeur de la santé a rappelé l’impact du gestionnaire dans le bon fonctionnement de l’établissement hospitalier, soulignant que celui-ci doit veiller sur la bonne prise en charge du malade en terme de disponibilité de médecin et de médicaments. Dans ce contexte, les présents ont insisté sur la nécessité de changer les mentalités, dans la gestion des établissements hospitaliers en vue d’atteindre des objectifs d’efficacité du système de santé, par une évaluation du travail et du rendement.

La rencontre s’est penchée sur l’amélioration des prestations et des pratiques médicales et la promotion des services publics. En clair, la médecine gratuite reste un principe fondamental qui guide la politique de santé. Autant de clarifications apportées par le directeur pour situer les enjeux de l’étape reposant sur une efficacité dans le fonctionnement et une rentabilisation des structures, appelant les professionnels et partenaires à s’inscrire dans la dynamique déclenchée, pour être à la hauteur des exigences du citoyen. « Il s’agit d’améliorer la gestion et l’organisation pour que l’usager des structures, c’est-à-dire le patient, se sente dans un espace de solidarité et de prise en charge de sa détresse. Quelles que soient les prouesses des médecins et chirurgiens et le dévouement et l’abnégation des paramédicaux, si la main n’est pas tendue avec le sourire, c’est comme si nous n’avions rien fait », a-t-il martelé, insistant sur une adhésion et une implication de tous les acteurs et partenaires. «Si un seul acteur oublie qu’il est au service du patient, tout le tableau s’assombrit et relègue au second plan les performances réalisées et l’effort d’équipement fourni par l’Etat, grâce à la volonté du Président de la République et la détermination du gouvernement…», devait-il souligner avant d’évoquer la mutation du secteur et l’investissement consenti pour sa modernisation. Des acquis importants mais insuffisants à la fois sans l’amélioration de accueil et l’humanisation des services.

Ces objectifs, a-t-il soutenu, doivent concrétiser efficacement les efforts déployés par l’Etat en vue de réhabiliter et accompagner le secteur. Il a estimé que le nouveau code de la santé relancera le système sanitaire tout en préservant le droit à la gratuité des soins. Les présents ont, ensuite, abordé plusieurs axes liés à l’accueil, à la prise en charge, aux consultations, à la permanence médicale spécialisée, mettant l’accent sur la nécessité de former des professionnels pour l’accueil des malades et leur orientation. Ils ont également suggéré à ce que certaines consultations soient assurées au niveau des polycliniques et des centres de santé implantés à travers la daïra, pour réduire la tension sur l’UMC de Tissemsilt. Les présents insistent que le secteur de la santé contribue efficacement à prendre en charge localement des actes médicaux et à faire éviter aux malades des déplacements vers d’autres CHU du pays.

Cette rencontre d’évaluation des activités de la santé dans lesquelles la nécessité de mettre en place des canaux de communication entre les acteurs du secteur a été soulignée dans le but d’atteindre la performance dans l’exercice des activités sanitaires. Concertations pour permettre au secteur de la santé «de reprendre son souffle pour un nouvel élan”. Le secteur de la santé de la wilaya de Tissemsilt a enregistré une bonne amélioration et mise à niveau dans la prise en charge des patients. Les structures sanitaires à travers ces trois EPH de Tissemsilt, de Bordj Bounaâma et de Theniet el Had font l’exception et contribuent à leurs manières à rehausser l’image de la santé. Suite à la nouvelle carte sanitaire de la wilaya entrée dans le cadre de l’application du décret exécutif N° 140/07, le but étant de rapprocher les prestations sanitaires de la population d’une part et la hiérarchisation des soins d’autres parts. Par ailleurs le secteur de la santé de la daira de Tissemsilt atteignant un nombre important de médecins généralistes et 20 spécialistes et chirurgiens-dentistes qui opèrent dans les établissements de santé publics. L’encadrement médical dans la daïra a connu un développement remarquable au cours de ces dernières années. Cette bonne couverture à permis entre autre, de réduire le taux d’évacuation des patients vers les autres wilayas , notamment Alger, Oran ou Blida , sauf pour ce qui est des cancéreux ou de certains pathologies Neurochirurgicale. La chirurgie infantile et cancers de l’enfant représentent les premiers motifs d’évacuation hors wilaya, suivies des traumatismes crâniens compliquée associés à des coma, les pathologies vasculaires et les cancers de l’adulte sont en 3e rang des motifs puis les fractures multiples compliquées et les cardiomyopathies sévères. L’affectation des praticiens spécialistes au cours de ces dernières années par le MSPRH, a pour effet: L’offre de prestations appropriés en termes de couverture médicale d’une part et d’autre part par la réduction des transferts, notamment en matières de spécialités vitales tel que: Orthopédie –traumatologie, gynéco-obstétrique et la médecine interne. La chirurgie générale occupe la première place dans le tableau des activités chirurgicale (suivie de la chirurgie gynéco obstétricale et la CCI). L’EPH de Tissemsilt dispose de l’ensemble des spécialités hospitalières, comme, la gynécologie, la hématologie, l’infectieux, traumatologie, la chirurgie générale, la pédiatrie etc.

L'autre particularité de la wilaya, c'est sa dotation en médecine de toutes les spécialités, grâce aux mesures incitatives offertes par la wilaya, comme les logements équipés qui ont incités les praticiens à venir travailler et s'installer dans la wilaya.

Les infirmiers et le médecin de garde restent trop souvent des machines qui maltraitent les patients. Les citoyens Tissemsiltis aiment les services publics, mais ceux de leur rendement mal. Tracasserie, lourdeurs, lenteurs etc…, sont les maux quotidiens supportés par les patients. . L’heure a sonné pour l’ensemble des acteurs du secteur de la santé doivent comprendre que les patients ne cherchent rien, hormis une prise en charge, les traiter, les accompagner, les soutenir physiquement et psychologiquement. Les responsables du secteur de la santé doivent gérer comme il se doit cette structure en les dotant de médicaments, des infirmiers et des médecins de garde dignes de ce nom. Le service d’accueil au niveau de l’UMC constitue la vitrine de la santé. C’est le point pivot de l’organisation à mettre en place pour la bonne mise en marche des UMC. Sa place au sein du secteur de la santé doit être définie sans ambiguïté et des moyens appropriés doivent lui être consentie pour remédier aux insuffisances de la situation de départ. Le Directeur de la santé s’est engager devant les présents lors de cette rencontre de concertation d’entamé une nouvelle vision stratégique et mettre le train sur les rails, pour répondre aux besoins de la population, par une prise en charge médicale adéquate.

Mohamed Achraf