<span style='text-decoration: underline;'>Hattab Mohamed à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat et le privé ont réalisé un sursaut remarquable dans le secteur de la jeunesse et des sports»</span>

Hattab Mohamed à Mostaganem : «L’Etat et le privé ont réalisé un sursaut remarquable dans le secteur de la jeunesse et des sports»

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Hattab Mohamed, n’a pas manqué de montrer de sa grande satisfaction tout au long de sa visite de travail effectuée jeudi dernier dans la wilaya de Mostaganem.

Tout d’abord, après avoir écouté un exposé sur la situation du secteur de la jeunesse et des sports dans la wilaya de Mostaganem, le ministre a dans un langage clair, affirmé que grâce à la stratégie de l’Etat,de la bonne gestion et des efforts des responsables locaux à leur tête le wali, Mostaganem a réalisé un bon de qualité au profit de la frange juvénile qui constitue 63% des 863 000 habitants.

Plus de 115 stades de proximité, 39 stades de football dont la plupart gazonés, des piscines, des maisons de jeunes, des centres de vacances et de loisirs et d’activités scientifiques, des salles de sports de proximité. 220 projets ont été réalisés dans la wilaya pour un coût de 850 milliards de dinars depuis 2000. Le ministre a visité le stade « Bensaid Mohamed » du complexe sportif » commandant Ferradj » qui a subi de grands travaux de mise à niveau pour un coût de 115 milliards de centimes. Ce stade réhabilité de fond en comble et d’une capacité de 15000 places a été rouvert cette saison.

Tout a été remis à neuf avec un gazon naturel et un stade aux normes internationales. Le Ministre, très satisfait de la mise a niveau du stade avec ses splendides tribunes où des chaises fixées sont de couleurs chatoyantes, a salué les efforts des responsables locaux pour la réussite de cette réalisation. Toutefois, Hattab leur a demandé de veiller à l’entretien et la préservation des lieux. Le Ministre a dit que la beauté du stade exercera une influence sur les spectateurs, à tel point que ceux-ci feront montre d’un bon comportement, rejetant toute forme de violence « Rappelons que l’espérance sportive de Mostaganem (ESM) évolue cette année en division ligue 2 » mobilis ». D’autre part, la piscine se trouvant dans ce complexe sportif subit encore des travaux de mise à niveau. A la cité Laklou Abdelkader à Mostaganem, le ministre a inauguré une salle spécialisée de sports. Cette année, douze infrastructures au profit des jeunes sont entrées en fonction, enrichissant le secteur de la jeunesse et des sports dont le parc de loisirs et animalier « Mosta Land » qui est constitué d’un aqua par cet d’un hôtel qui possède de grandes infrastructures sportives aux normes internationales (stades- salles de tennis de hand ball- piscines) et que le ministre a visité, tout en manifestant son admiration.

Ce bel investissement a été mis en service, il y a un peu plus de deux mois. Après avoir visité les infrastructures sportives de l’aqua parc, le ministre a déclaré que la réalisation de ce projet par le privé est un grand acquis pour le pays et doit servir de modèle aux autres investisseurs. «La stratégie va être changée et nos équipes ne doivent pas aller dans certains pays, notamment chez nos voisins pour effectuer des stages bloqués en payant chacun 700 millions de centimes et quelquefois même plus, mais elles se tournent vers l’aqua parc- hôtel «AZ Montana de Kharrouba «Mosta Land », où les meilleurs conditions, commodités de séjour leur seront réservées.

Même les prix seront étudiés ». Le ministre dira également que l’aqua parc hôtel de Mostaganem est d’un niveau supérieur à ceux de nos pays voisins. «Je le dis avec fierté et une tête haute». « Et c’est un message que je lance aux concernés, précise Hattab Mohamed, En effet, le ministre évoque un bon choix, d’abord économique puisque c’est l’algérien qui tire profit et en second lieu, permettre au pays de préserver ses devises ». A la cité Salamandre- Mostaganem, le ministre a inauguré un centre de vacances et de jeunes et trois stades de proximité. A Aïn Nouissy, le membre du gouvernement a inauguré un centre de sport de proximité. Indiquons que dans chaque infrastructure visitée ou inaugurée par le ministre, des jeunes et des enfants s’adonnaient à divers jeux sportifs et à des activités scientifiques et de réflexion. La présence du ministre à considérablement enthousiasmé les jeunes, les enfants et les membres de l’encadrement.

Dans la commune de Sayada, où se déroule du cinq au huit du mois courant la première partie «course contre la montre » du championnat arabe de cyclisme, le ministre a présidé, en présence du wali, du P/APW, du président de l’union arabe de cyclisme, l’émirati Ismaïl Benhamid El Kacemi et du président de la fédération algérienne de cyclisme, Kerboua Mabrouk, la cérémonie de remise des médailles aux cyclistes des deux sexes, lauréats du premier tour. Les médailles d’or sont revenues à l’égyptien Ahmed Zaki et sa compatriote, les algériens ont reçu pour leur part, les médailles d’argent et de bronze.

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au douze de ce mois, se déroula la deuxième partie du championnat arabe de cyclisme. Les coureurs séniors, juniors et cadets et les filles feront les étapes, Stidia-Fornaka, Aïn-Nouissy. Le départ sera donné à partir de l’esplanade de la mairie de Mostaganem, en plein centre-ville, ce matin.

Charef.N