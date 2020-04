La visite qu’a effectuée, hier, le président de la République, au niveau des structures de santé de la Capitale, illustre, si besoin, l’intérêt extrême qu’accorde l’Etat au suivi méticuleux de l’évolution de l’épidémie et des moyens déployés pour contrer la propagation du Covid-19. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de souligner les capacités de réponse de l’Algérie et les compétences des équipes médicales et autres qui sont mobilisées sur le terrain. Ce sont ces capacités, ces compétences et le strict respect de la stratégie mise en place, depuis l’apparition du premier cas de coronavirus, qui ont évité à l’Algérie une hécatombe sanitaire. Avec le nombre de morts dont la progression est loin de submerger le système national de santé, le pays reste largement au dessus de la mêlée en matière de gestion de l’épidémie. Il faut dire que l’auto-discipline dont font montre les Algériens, contribue au maintien de l’ampleur de la maladie à un niveau supportable. C’est donc l’association de tous ces facteurs qui apporte au pays les armes qui lui fallait pour faire face à la maladie et, partant, démontre toute la maturité d’une société et d’un Etat qui, aux moments difficiles, savent quoi faire et comment sauver un maximum de vies.

L’Algérie, qui est passée par d’autres épreuves douloureuses qui ont emporté beaucoup de citoyens, sait trouver dans son sens de la solidarité et de l’entraide, la ressource nécessaire pour dépasser les périodes compliquées et capitaliser sur ses expériences pour consolider les liens sociaux qui font de la société un véritable exemple de cohésion et d’amour de la Patrie. C’est cela qui sauvera le pays au final. L’élan exceptionnel de solidarité que les Algériens confirment chaque jour, aura comme principale conséquence de réduire au mieux les déséquilibres que créera l’épidémie.

Le président de la République qui sait parfaitement de quoi les Algériens sont capables, lorsqu’il s’agit de porter assistance à leurs frères, ne croit pas si bien dire en abordant les actions d’aide de l’Etat en direction des plus faibles. Il sait que cette aide est précieuse, mais il devine, comme nous tous, que le mot «voisin» garde toute sa charge positive. C’est cela l’Algérie véritable. Un Etat qui fait convenablement son travail et un peuple qui ne se laisse pas « inviter » pour se mobiliser aux côtés de son Etat.

Par Nabil.G