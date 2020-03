<span style='text-decoration: underline;'>Excluant toute crise alimentaire ou d’approvisionnement, Djerad de Blida</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Etat n’abandonnera aucune famille algérienne»</span>

M. Djerad a insisté sur le mécanisme de solidarité avec des démembrements locaux, mis en place par le gouvernement. A travers le déploiement de l’Etat jusqu’au quartier, l’exécutif a la ferme intention de répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement, percevoir des revenus.

Le Premier ministre a adressé un message fort aux Algériens sur la détermination de l’Etat de se tenir aux côtés de tous les Algériens sans exception. «En dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays en raison de la chute des cours du pétrole, l’Etat algérien n’abandonnera aucune famille algérienne, où qu’elle soit, dans les montagnes, dans les villes, dans les villages ou dans les régions sahariennes», a déclaré M. Djerad. Il était en visite de travail de l’épicentre de l’épidémie en Algérie.

La wilaya de Blida qui compte le plus grand nombre de malades et qui fait l’objet depuis une semaine d’une mesure de confinement total, a reçu le Premier ministre dans une ambiance d’inquiétude visible dans les visages du personnel soignant qui ont accueilli le Premier ministre au sein de l’hôpital Frantz Fanon, précisément au niveau d’un nouveau service de réanimation au sein de la structure sanitaire de la ville des roses.

A partir de cet endroit qui concentre les douleurs des malades et de leurs familles, M. Djerad a insisté sur le mécanisme de solidarité avec des démembrements locaux, mis en place par le gouvernement. A travers le déploiement de l’Etat jusqu’au quartier, l’exécutif a la ferme intention de répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement percevoir des revenus.

«Grâce aux mécanismes de solidarité mis en place par l’Etat associés à l’élan spontané de solidarité des citoyens dans la wilaya de Blida et à travers l’ensemble du territoire national, aucun Algérien ne sera laissé sans assistance», soutient le Premier ministre.

M. Djerad a exclu toute «crise alimentaire ou d’approvisionnement». Il n’y aura pas de rupture dans l’approvisionnement puisque sont prises, affirme le Premier ministre, «toutes les dispositions en vue d’assurer un approvisionnement permanent et suffisant des marchés en différents produits agricoles et alimentaires».

Il est normal de voir, en cette conjoncture, une ruée des citoyens sur les commerces pour s’approvisionner en quantités supérieures à leur besoins ordinaires, a-t-il dit, ajoutant que les vendeurs de gros et les producteurs, comme partout dans le monde, ont besoin de plus temps pour s’adapter à cette nouvelle situation.

Rassurant encore les citoyens, M. Djerad a indiqué que l’Algérie «est à l’abri de toute pénurie de denrées alimentaires. De même pour nos moyens de production qui pourront répondre aux besoins alimentaires à long-terme». L’Etat a prouvé qu’il était en mesure de garantir la disponibilité des produits alimentaires à tous les citoyens, a souligné le Premier ministre. Cette aptitude à tenir bon malgré la gravité de la crise sanitaire, l’exécutif la trouve dans la foi qu’éprouve l’Algérien «en son pays, son Gouvernement et en son Etat», a rappelé le Premier ministre. Et d’ajouter : «Les orientations du Président de la République insistent toutes sur la défense des intérêts du simple citoyen qui a besoin de ces aides sans pour autant faire le show». Conscient de l’instrumentalisation politicienne que certains cercles tenteront de faire pour déstabiliser le pays, M. Djerad, a soutenu que «l’Etat n’utilise pas ces aides pour faire de la propagande».

Le Premier ministre est accompagné, durant cette visite, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid.

La wilaya de Blida enregistre le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19.

Nadera Belkacemi