<span style='text-decoration: underline;'>Habitat </span>:<br><span style='color:red;'>L’Etat prévoit la réalisation de 1.6 million de logements d’ici 2019</span>

L’Etat prévoit d’ici la fin de l’année 2019, la réalisation de pas moins d’un million 600 mille logements, répartis sur les quatre coins du pays, dont presque la moitié a été réalisée. Dans leur quête à mettre fin à la crise de logement qui touche plusieurs wilayas du pays, les autorités ont lancé un programme conséquent.

Annoncé hier par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa, cet ambitieux programme qui concerne notamment les logements ruraux, ainsi que les LPP et LPL, ne sera pas touché par le problème de manque de financements.

«Le programme de logement mis en place par le gouvernement à l’horizon 2019, prévoyait la réalisation de 1.600.000 logements à l’échelle nationale dont près de 740.000 ont déjà été réalisés» a fait savoir le ministre à la presse à l’issue de la cérémonie de remise des clés et actes aux bénéficiaires de 3.280 logements dans les formules Location-vente et LPP au niveau de la Nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger). «Le programme de logement mis en place par le gouvernement à l’horizon 2019, prévoit la réalisation de 1.600.000 logements dans différents types et formules (LPP, LPL et logement rural) dont près de 740.000 ont été déjà réalisés» a-t-il ajouté.

Le reste des logements (sur un total de 1.600.000 unités) de différentes formules dont le logement rural, sera réalisé jusqu’en 2019, a ajouté le ministre, mettant en avant que ces logements seront distribués d’une manière régulière dans l’ensemble des wilayas du pays. M. Cherfa a mis l’accent sur la grande importance que revêt le logement rural en vue d’encourager l’investissement agricole dans les régions rurales et semi rurales, soulignant que ce type de logements sera «soutenu de nouveau». D’autre part, M. Cherfa a indiqué que «le secteur de logement ne rencontre pas de problème financier» et «l’ensemble des redevances ont été payées aux entrepreneurs», précisant qu’il effectuait des sorties sur le terrain et se rendait directement vers les entrepreneurs pour s’assurer du paiement de leurs factures. Dans le même contexte, le ministre a souligné que l’ensemble des redevances mensuelles des mois de juin et juillet, ont été payées aux entrepreneurs, affirmant qu’»aucun cumul de dette concernant ces redevances, n’a été enregistré au niveau des agences chargés du logement LPL et AADL».

Il est à rappeler enfin, que le problème du manque de financement des logements qui a longtemps touché le secteur de l’habitat, ne se pose plus. Il y a quelques semaines, la Caisse nationale du logement (CNL), avait versé 60 milliards de dinars aux maîtres d’œuvres desdits chantiers au titre des redevances.

Il convient de préciser également, que le ministre de l’Habitat avait insisté le 6 juillet dernier, à respecter des délais de réalisation des projets d’habitat pour éviter tout retard.

Alger: Samir Hamiche